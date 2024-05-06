Kate del Castillo

Hijo de Kate del Castillo en 'La misma luna' muestra sesión fotográfica que hizo su bebé de un año

Adrián Alonso, quien trabajó con Kate del Castillo en 'La misma luna', y su pareja festejaron el primer cumpleaños de su hija Regina, quien protagonizó una tierna sesión fotográfica.

Por:
Valeria Contreras N..
Video Conoce la espectacular mansión de Kate del Castillo: la vista de la terraza es de ensueño

En 2007, Kate del Castillo trabajó junto a Adrián Alonso en la película 'La misma luna', donde la actriz fue mamá en la ficción del joven, quien interpretó a ‘Carlitos’.

Tras la cinta, el actor continuó con su carrera y aunque mantiene su vida privada alejada de los medios de comunicación; ahora acaparó la atención porque a un año de convertirse en papá, su primogénita debutó como modelo por algunos minutos.

Regina Alonso, hija del actor, apareció en una sesión fotográfica que presumió Alexa Rodríguez, pareja del histrión.

En su cuenta oficial de Instagram, la pareja de Adrián Alonso compartió una serie de imágenes en las que se ve a la bebé posar tiernamente frente a la cámara y presumieron que los retratos fueron por su primer año de vida.

La bebé del ‘hijo’ de Kate del Castillo aparece sentada frente a un letrero con su nombre y enormes globos, los cuales resaltaron el vestido de tul en tonos beige que portó y el enorme pastel que le llevaron.

Así se ve Regina, bebé del hijo de Kate del Castillo
Así se ve Regina, bebé del hijo de Kate del Castillo
Imagen Instagram


Los fieles admiradores del actor, de hoy 30 años, aplaudieron las tiernas fotos de su hija, señalando, una vez más, que es evidente que Regina es idéntica a él y que parecía una “princesa” con su atuendo.

Alonso y Rodríguez festejaron, días antes, el cumpleaños de su hija con una íntima fiesta y en las imágenes que compartieron por el evento, señalaron que la bebé es "el amor de su vida".

'Hijo' de Kate del Castillo revela que su hija cambió su vida

Adrián Alonso se convirtió en papá en 2023, año en que habló sobre el nacimiento de su primogénita, quien aseguró le cambió la vida.

En entrevista con TVNotas, el ‘hijo’ de Kate del Castillo aseguró que cuando conoció a Regina fue indescriptible y que agradece a Dios que le dio la oportunidad de ser papá y aseguró que “le dará una buena vida”.

“No tengo las palabras correctas para decir lo que sentí, pero es algo que cambia la vida de uno como hombre… nosotros nos volvemos papás hasta que los conocemos (a los hijos). Cuando escuché el primer llanto, me dije ‘ya estás aquí’, y lo único que quiero es que toda la vida le vaya bien a mi hija y que esté sana. Sobre todo que Diosito me dé la oportunidad de darle una buena vida”.


