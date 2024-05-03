Hijo de Kate del Castillo en ‘La misma luna’ celebra cumpleaños de su bebé y muestra que es igualita a él

Video Kate del Castillo tuvo que “gatear” para ir al baño: relata la crisis que sufrió por una enfermedad

Uno de los actores infantiles más talentosos de los años 2000 fue Adrián Alonso, quien además de telenovelas, trabajó en películas como ‘La misma luna’, donde interpretó a ‘Carlitos’ hijo del personaje de Kate del Castillo.

A 17 años de la cinta, el actor de 30 años presumió en redes sociales que celebró el primer cumpleaños de su bebé, quien lleva por nombre Regina.

Alonso publicó una historia en su cuenta de Instagram, donde aparece cargando a su primogénita, a quien le dedicó un emotivo mensaje.

“ Hoy un año de mi princesa, gracias por hacerme el hombre más feliz”, escribió el ‘hijo’ de Kate del Castillo como descripción de la imagen, la cual mostró que la celebración fue íntima y muy familiar.

Adrián Alonso aparece con su hija y lucen idénticos Imagen Adrián Alonso / Instagram



Alexa Rodríguez, pareja de Adrián Alonso, se unió a la celebración y en su perfil personal también posteó más fotografías de la fiesta de su bebé.

En las imágenes aparecen como una familia feliz y Rodríguez deja al descubierto que coordina sus looks con los de la bebé.

“Mi hermosa familia… Feliz cumpleaños amor de mi vida”, señaló la joven, quien colocó emojis en forma de corazón.

Los fans del ‘hijo’ de Kate del Castillo los felicitaron por la familia que formaron y destacaron lo grande que está Regina.

Ella es la bebé del 'hijo' de Kate del Castillo Imagen Alexa Rodríguez / Instagram

Bebé del ‘hijo’ de Kate del Castillo es idéntica a él

Las nuevas fotos de la bebé Adrián Alonso remarcaron el gran parecido físico que hay entre papá e hija, quienes desde hace un año atraen miradas por lucir igualitos.

Y es que desde que nació Regina, el ‘hijo’ de Kate del Castillo compartió varias fotos de su primogénita, quien según usuarios de redes sociales es idéntica al actor, a tal grado que la llamaban “su clon”.

“Qué linda se parece a ti”, “Está igualita a ti, es una divinura”, “Están clonados”, “Es tú en chiquita”, “Tu versión femenina”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en redes sociales.

‘Hijo’ de Kate del Castillo dijo esto tras el nacimiento de su bebé

Adrián Alonso debutó como papá el 2 de mayo de 2023; tras el nacimiento de su primera hija con Alexa Rodríguez, el actor mostró su felicidad y habló al respecto en una entrevista con TVNotas.

“No tengo las palabras correctas para decir lo que sentí, pero es algo que cambia la vida de uno como hombre… Nosotros nos volvemos papás hasta que los conocemos”, comentó el ‘hijo’ de Kate del Castillo el 17 de mayo pasado.

Señaló que sintió alivió cuando escuchó llorar a su primogénita y confesó lo único que desea para la bebé.

“Cuando escuché el primer llanto, dije ‘ya estás aquí’, y lo único que quiero es que todo la vida le vaya bien a mi hija y que esté sana. Sobre todo que Diosito me dé la oportunidad de darle una buena vida”.