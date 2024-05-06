Hija de Lorena Rojas ya creció y así se ve a 9 años de la muerte de la actriz

Video Así ha cambiado la hija que dejó Lorena Rojas: tiene 8 años y está enorme

Hace nueve años, Lorena Rojas murió, quedando bajo custodia de su hermana Mayra Rojas su hija Luciana, a quien adoptó en Estados Unidos.

Ahora, la pequeña Luciana causó sensación en redes sociales al aparecer en una tierna fotografía junto a su familia.

La encargada de presumir el retrato fue Mayra Rojas, quien con motivo del Día del niño posteó en su cuenta oficial de Instagram una imagen de “sus niños”, recalcando que considera a Luciana otro de sus hijos.

“Mis niños, no importan si ellos creen que dejaron de serlo. Para mí siempre serán mis niños”, fueron las palabras con las que Mayra Rojas acompañó el posteo.

En la publicación, la actriz de ‘Minas de Pasiones’ aparece muy sonriente junto a Ivanna, Fabián y la pequeña Luciana, quien a sus 11 años luce como toda una adolescente.

Los fans de la fallecida Lorena Rojas no dudaron en dedicarle mensajes a Luciana, destacando que se ve feliz junto a su familia y recalcando lo grande que luce a nueve años de la partida de su mamá.

“Hermosa familia y Luciana toda una muñequita”, “La bebé está grandísima”, “Luciana ya está enorme”, “Me explican cómo creció tan rápido, está hermosa”, “Se ven muy felices juntos”, se puede leer en redes sociales.

Así se ve Luciana, hija de la fallecida Lorena Rojas Imagen Mayra Rojas Instagram



En repetidas ocasiones, Mayra Rojas ha destacado que Luciana tiene pleno conocimiento de que su mamá fue Lorena Rojas y que es adoptada como su hermano Fabián.

Incluso, en diciembre de 2023, la actriz concedió una entrevista a Al Rojo Vivo y estuvo acompañada por su hija menor, revelando que cuando Lorena Rojas falleció, ellas se convirtieron en madre e hija.

En la misma charla, Luciana es cuestionada sobre Lorena, a quien afirmó que conoce como “la hermana de su mamá”.

“Es una niña muy deseada, muy amada, que ha llenado mi corazón después de un enorme vacío…Verla crecer ha sido todo un proceso… Cuando el doctor dijo ‘esto es cuestión de horas’, mi mamá me dijo ‘te haces responsable (de Luciana)’ y yo hablé con la abogada y ella me dijo ‘sacas a Luciana de Estados Unidos’. Yo salí de Miami con un yo salí con una carriola, con un bebé y allá nos hicimos madre e hija”, detalló Mayra Rojas.

¿Qué provocó la muerte de Lorena Rojas?

El 16 de febrero de 2015, Lorena Rojas murió en Miami, Florida, tras una larga batalla contra el cáncer.

La actriz estaba acompañada por su madre y horas antes se despidió de su hija y hermana Mayra Rojas.

En 2008, la actriz fue diagnosticada con cáncer de seno. Pese a la terrible noticia, comentó un fuerte tratamiento y se sometió a una cirugía para extirpar el tumor.

Lorena Rojas luchó por siete años contra la enfermedad, pero poco a poco comenzó a dañar más órganos, siendo el hígado uno de los más afectados.