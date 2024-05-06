Lorena Rojas

Hija de Lorena Rojas ya creció y así se ve a 9 años de la muerte de la actriz

En 2015, Lorena Rojas falleció víctima de cáncer y antes de morir, le pidió a su hermana Mayra Rojas que cuidara de su hija Luciana, ya luce como una adolescente.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

placeholder_default_share-le.jpeg
Por:
Valeria Contreras N..
Video Así ha cambiado la hija que dejó Lorena Rojas: tiene 8 años y está enorme

Hace nueve años, Lorena Rojas murió, quedando bajo custodia de su hermana Mayra Rojas su hija Luciana, a quien adoptó en Estados Unidos.

Ahora, la pequeña Luciana causó sensación en redes sociales al aparecer en una tierna fotografía junto a su familia.

PUBLICIDAD

La encargada de presumir el retrato fue Mayra Rojas, quien con motivo del Día del niño posteó en su cuenta oficial de Instagram una imagen de “sus niños”, recalcando que considera a Luciana otro de sus hijos.

“Mis niños, no importan si ellos creen que dejaron de serlo. Para mí siempre serán mis niños”, fueron las palabras con las que Mayra Rojas acompañó el posteo.

En la publicación, la actriz de ‘Minas de Pasiones’ aparece muy sonriente junto a Ivanna, Fabián y la pequeña Luciana, quien a sus 11 años luce como toda una adolescente.

Más sobre Lorena Rojas

#ArchivoFamosos: Lorena Rojas así presentó en TV a su hija adoptada días antes de morir 
1:00

#ArchivoFamosos: Lorena Rojas así presentó en TV a su hija adoptada días antes de morir 

Univision Famosos
Mayra Rojas no estaría dispuesta a acompañar a sus hijos adoptivos a conocer a sus madres biológicas
2 mins

Mayra Rojas no estaría dispuesta a acompañar a sus hijos adoptivos a conocer a sus madres biológicas

Univision Famosos
Hija de la fallecida Lorena Rojas ya tiene 11 años: así ha crecido Lucianna
2 mins

Hija de la fallecida Lorena Rojas ya tiene 11 años: así ha crecido Lucianna

Univision Famosos
Mayra Rojas se hizo cargo de la hija de su hermana Lorena cuando murió, pero su esposo no la aceptaba
3:05

Mayra Rojas se hizo cargo de la hija de su hermana Lorena cuando murió, pero su esposo no la aceptaba

Univision Famosos
El trágico final del viudo de Lorena Rojas: murió a unos días de su primer aniversario luctuoso
3:05

El trágico final del viudo de Lorena Rojas: murió a unos días de su primer aniversario luctuoso

Univision Famosos
Mayra Rojas terminó en el psiquiatra y medicada tras la muerte de su hermana Lorena
2 mins

Mayra Rojas terminó en el psiquiatra y medicada tras la muerte de su hermana Lorena

Univision Famosos
Hija de Lorena Rojas celebra su cumpleaños: esta fue su triste historia con la actriz
2 mins

Hija de Lorena Rojas celebra su cumpleaños: esta fue su triste historia con la actriz

Univision Famosos
La hija que dejó Lorena Rojas ya tiene 8 años: así ha crecido bajo el cuidado de Mayra
16 fotos

La hija que dejó Lorena Rojas ya tiene 8 años: así ha crecido bajo el cuidado de Mayra

Univision Famosos
Mayra Rojas dice por qué no incluyen a su hermana Lorena en la celebración del Día de las Madres
2 mins

Mayra Rojas dice por qué no incluyen a su hermana Lorena en la celebración del Día de las Madres

Univision Famosos
La tierna respuesta de la hija de Lorena Rojas cuando la señalan por ser adoptada en la escuela
16 fotos

La tierna respuesta de la hija de Lorena Rojas cuando la señalan por ser adoptada en la escuela

Univision Famosos

Los fans de la fallecida Lorena Rojas no dudaron en dedicarle mensajes a Luciana, destacando que se ve feliz junto a su familia y recalcando lo grande que luce a nueve años de la partida de su mamá.

“Hermosa familia y Luciana toda una muñequita”, “La bebé está grandísima”, “Luciana ya está enorme”, “Me explican cómo creció tan rápido, está hermosa”, “Se ven muy felices juntos”, se puede leer en redes sociales.

Así se ve Luciana, hija de la fallecida Lorena Rojas
Así se ve Luciana, hija de la fallecida Lorena Rojas
Imagen Mayra Rojas Instagram


En repetidas ocasiones, Mayra Rojas ha destacado que Luciana tiene pleno conocimiento de que su mamá fue Lorena Rojas y que es adoptada como su hermano Fabián.

Incluso, en diciembre de 2023, la actriz concedió una entrevista a Al Rojo Vivo y estuvo acompañada por su hija menor, revelando que cuando Lorena Rojas falleció, ellas se convirtieron en madre e hija.

En la misma charla, Luciana es cuestionada sobre Lorena, a quien afirmó que conoce como “la hermana de su mamá”.

“Es una niña muy deseada, muy amada, que ha llenado mi corazón después de un enorme vacío…Verla crecer ha sido todo un proceso… Cuando el doctor dijo ‘esto es cuestión de horas’, mi mamá me dijo ‘te haces responsable (de Luciana)’ y yo hablé con la abogada y ella me dijo ‘sacas a Luciana de Estados Unidos’. Yo salí de Miami con un yo salí con una carriola, con un bebé y allá nos hicimos madre e hija”, detalló Mayra Rojas.

PUBLICIDAD

¿Qué provocó la muerte de Lorena Rojas?

El 16 de febrero de 2015, Lorena Rojas murió en Miami, Florida, tras una larga batalla contra el cáncer.

La actriz estaba acompañada por su madre y horas antes se despidió de su hija y hermana Mayra Rojas.

En 2008, la actriz fue diagnosticada con cáncer de seno. Pese a la terrible noticia, comentó un fuerte tratamiento y se sometió a una cirugía para extirpar el tumor.

Lorena Rojas luchó por siete años contra la enfermedad, pero poco a poco comenzó a dañar más órganos, siendo el hígado uno de los más afectados.

En febrero de 2015, la protagonista de telenovelas perdió la vida a causa del cáncer de hígado.

Relacionados:
Lorena RojasFamososCelebridadesEscándalo de CelebridadesLatin American Music Awards

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD