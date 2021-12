Enrique Guzmán opinó sobre la gira de Paulina Rubio y Alejandra Guzmán: fue tajante

Desde que se especuló que las cantantes mexicanas unirián su talento para una impactante gira, seguidores de Alejandra Guzmán y Paulina Rubio han creado altas expectativas por ver a sus artistas en el escenario.

Ante los diferentes comentarios hubo uno que llamó la atención, el de Enrique Guzmán, padre de la intérprete de ‘Mírala, Míralo’.

Después de años de rivalidad, finalmente ‘La chica Dorada’ y ‘La Reina del Rock’, pondrán en marcha el proyecto que las juntará.



La supuesta enemistad de las cantantes inició en la década de los 90, cuando protagonizaron un triángulo amoroso con Erik Rubín.

Mientras Paulina le dedicaba ‘Mío’, Alejandra Guzmán le respondía ‘Hey Güera’. Al final de la historia el cantante se quedó con Andrea Legarreta y tuvieron dos hijas.

20 años después de la polémica, Alejandra y Paulina Rubio habrían limado asperezas para comenzar un tour, motivo que tiene algo preocupado a Enrique Guzmán.

La recomendación que le hizo Enrique Guzmán a su hija

El intérprete sugiere a Alejandra tener paciencia con Paulina, así lo reflejó durante una entrevista con el programa ‘Ventaneando’, en donde fue cuestionado si está emocionado por el próximo proyecto musical que involucra a su hija.

Enrique afirmó que hasta ahora no sabe si dicha gira se lleve a cabo, pero en dado caso de realizarse, consideró que Alejandra deberá hacer un esfuerzo para que las cosas salgan de la mejor manera.

“No sé qué va a ser, espero tenga paciencia. Si la soporta, no habrá problema”.

De acuerdo con palabras del cantante este podría ser el secreto para que la gira salga adelante y ninguna de las dos tenga inconvenientes.

Enrique dio algunos detalles de la gira de Paulina Rubio y Alejandra Guzmán

El intérprete de ‘La Plaga’ aseveró que de lo poco que sabe de la gira, se enteró que no sólo Alejandra y Paulina estarán presentes.

“Algo he sabido y algo me han contado porque creo que iban a ser dos o tres personas… no sé bien en lo que va, yo no me meto en sus negocios, igual que ella no se mete en los míos”.

Para finalizar la conversación, Enrique Guzmán expresó sus ganas para que este 2021 acabe lo más pronto posible, pues han sido meses complicandos para él a causa de los señalamientos que su nieta Frida Sofía lanzó en su contra.

“Esperamos (que el próximo año sea mejor) porque el 2021 no nos quedó bien, vamos a ignorarlo”.