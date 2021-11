Roberto Palazuelos se enamoró de Paulina Rubio: esto fue lo que hizo para conquistarla

Roberto Palazuelos y Paulina Rubio son dos figuras importantes en el medio del espectáculo en México. Cada uno se ha desarrollado en ámbitos diferentes, pero también hay algo que los puso en el mismo camino.

El 'Diamante negro’ siguió con la tradición de su familia y decidió tener una carrera en Leyes, mientras que Paulina conquistó los escenarios desde muy joven.

En algún punto de sus vidas coincidieron y, según relató el empresario, estuvo muy enamorado de ‘La chica dorada’.

Durante una entrevista en el programa de YouTube 'Pinky Promise’ de la cantante Karla Díaz, Palazuelos compartió una experiencia que no fue tan grata para él, pero que ahora recuerda con cariño.

De acuerdo con sus palabras, el actor tuvo un flechazo con la intérprete de 'Ni una sola palabra’ y siempre le gustó, pero el resultado de su conquista fue algo completamente diferente a lo que esperaba.

“Muy poca gente sabe, pero yo siempre tuve un crush así muy fuerte con Paulina Rubio. Siempre me gustó mucho de chavito. Un día me hizo una ching*dera, es de las más c*bronas que me han aplicado en mi vida”.

Roberto Palazuelos le confesó su amor a Paulina Rubio



Pero la historia no terminó ahí, pues el originario de Acapulco hizo un intento por ganarse el corazón de Paulina, pero lo batearon.

“Yo estaba bien enamorado y en vez de escribirle una carta, un día que estaba p*do le grabé un casete: ‘Pau, ¿cómo estás? Te quiero’. De repente estábamos en casa del ‘Negro Quintanilla’ en una comida y de repente se lo pasan al Dj y lo pone… Me morí”.

A pesar del incómodo momento, Roberto Palazuelos aseguró que no lo tomó personal y le guarda mucho cariño a la intérprete.

Asimismo, reconoció que entre ellos hay una pequeña diferencia de edad, pues la cantante mexicana es menor que Palazuelos. Actualmente, la estrella del pop tiene 50 años, mientras que él suma 54 años de edad.

Paulina Rubio también estuvo en 'Pinky Promise'



Paulina Rubio estuvo anteriormente en el programa de Karla Díaz, ahí destacó que no tiene esa mala actitud que muchos creen.

La exintegrante de Timbiriche aseguró: “Tengo todo, menos mamona. Creo que soy una persona aterrizada, más que antes”. La cantante comentó que ha cambiado su personalidad con el paso del tiempo.

Paulina afirmó que ahora existe una nueva versión de ella, es más tolerante y abierta. Durante la entrevista, la integrante de JNS le preguntó si está dispuesta a limar asperezas con Alejandra Guzmán, con quien se dice tiene una mala relación.

“Estoy en un momento de mi vida en donde estoy haciendo lo que antes no hacía. Antes era otra Paulina y mi nueva versión se arrepiente de lo que no hace y no dice. Estoy abierta a todo eso”.