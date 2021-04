Enrique Guzmán reta a Frida Sofía a que lo demande tras acusarlo de abuso sexual

En la emisión, Frida Sofía reveló que su abuelo, Enrique Guzman, la "manoseó" y le hizo "cosas feas" desde que tenía 5 años: "Fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas. Me manoseó, desde los 5", dijo, "lo odio, y deja tú el pasado, ahorita, y me quedo así de 'y si el mundo supiera'. Es un delito".