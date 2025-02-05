Emme se abraza con nuevo galán durante un “almuerzo”: ¿la hija de JLo estrena novio?
La adolescente de 16 años fue captada tomada del brazo de un misterioso chico. En el pasado, ella ha aparecido públicamente con otros dos jóvenes.
Emme, la hija que Jennifer López comparte con Marc Anthony, ha sido captada al lado de un nuevo galán a días de su cumpleaños número 17.
En noviembre del año pasado, la adolescente fue fotografiada tomada de la mano de un chico mientras acudían a una comida en el restaurante Nobu, en Malibú, con su hermano, Max, y su mamá.
Sin embargo, a tan sólo tres meses, ella acaba de aparecer, públicamente y siendo afectuosa, junto a otro misterioso joven.
Emme, hija de JLo, se abraza con nuevo galán
De acuerdo con Hola! USA, Emme y el chico, de quien se desconoce la identidad, disfrutaron “de un almuerzo informal” en West Hollywood, en Los Ángeles, este 4 de febrero.
En las imágenes, difundidas por The Grosby Group, se puede apreciar al dúo caminando mientras ella está cogida del brazo del muchacho.
Para la ocasión, el retoño de Jennifer López vistió bajo su ya característico estilo ‘tomboy’, con una camiseta sin mangas, bermudas de mezclilla y Converse.
Entre tanto, su acompañante, quien la supera en estatura, llevaba una sudadera en color gris, jeans negros y calzado deportivo.
En un instante de su paseo, él abrazó por encima del hombro a la prometedora cantante, quien se presentó con su progenitora en el medio tiempo del Super Bowl LIV, en 2020.
En su reporte, el reconocido medio puntualizó que él “podría ser novio” de Emme; sin embargo, no explicó más al respecto.
Hasta el momento, ni la intérprete de ‘On the floor’ ni su melliza se han pronunciado para aclarar si está estrenando romance.
En diciembre de 2024, la también actriz confesó que ha pensado si su desempeño como mamá ha cubierto las expectativas de sus vástagos.
“He sido madre soltera a veces en mi vida y [me he preguntado]: ‘¿Soy suficiente para ellos?’. Y la verdad es que todo lo que necesitas es un buen padre que te ame”, dijo a Entertainment Weekly.
¿La historia amorosa de Emme?
Además de estos dos últimos caballeros con los que Emme salió, en febrero de 2024 acudió con otro al estreno del documental de Jennifer López, ‘This Is Me… Now: A Love Story’.
Debido a que la premier fue el martes 13, diversos medios de comunicación especularon que el dúo estaba en una cita por San Valentín.