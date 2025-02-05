Emme se abraza con nuevo galán durante un “almuerzo”: ¿la hija de JLo estrena novio?

Video ¿Hija de JLo tiene nuevo galán? Emme fue captada de la mano de un misterioso jovencito

Emme, la hija que Jennifer López comparte con Marc Anthony, ha sido captada al lado de un nuevo galán a días de su cumpleaños número 17.

En noviembre del año pasado, la adolescente fue fotografiada tomada de la mano de un chico mientras acudían a una comida en el restaurante Nobu, en Malibú, con su hermano, Max, y su mamá.

Emme, hija de JLo, apareció con un misterioso chico. Imagen Mega/The Grosby Group



Sin embargo, a tan sólo tres meses, ella acaba de aparecer, públicamente y siendo afectuosa, junto a otro misterioso joven.

Emme, hija de JLo, se abraza con nuevo galán

De acuerdo con Hola! USA, Emme y el chico, de quien se desconoce la identidad, disfrutaron “de un almuerzo informal” en West Hollywood, en Los Ángeles, este 4 de febrero.

Emme, hija de JLo, fue captada en compañía de misterioso joven. Imagen Backgrid/The Grosby Group



En las imágenes, difundidas por The Grosby Group, se puede apreciar al dúo caminando mientras ella está cogida del brazo del muchacho.

Para la ocasión, el retoño de Jennifer López vistió bajo su ya característico estilo ‘tomboy’, con una camiseta sin mangas, bermudas de mezclilla y Converse.

Emme no tuvo reparo para caminar del brazo de su acompañante. Imagen Backgrid/The Grosby Group



Entre tanto, su acompañante, quien la supera en estatura, llevaba una sudadera en color gris, jeans negros y calzado deportivo.

En un instante de su paseo, él abrazó por encima del hombro a la prometedora cantante, quien se presentó con su progenitora en el medio tiempo del Super Bowl LIV, en 2020.

El jovencito abrazó por encima del hombro a Emme mientras paseaban. Imagen Backgrid/The Grosby Group



En su reporte, el reconocido medio puntualizó que él “podría ser novio” de Emme; sin embargo, no explicó más al respecto.

Hasta el momento, ni la intérprete de ‘On the floor’ ni su melliza se han pronunciado para aclarar si está estrenando romance.

Emme disfrutó de un "almuerzo" con misterioso acompañante. Imagen Backgrid/The Grosby Group



En diciembre de 2024, la también actriz confesó que ha pensado si su desempeño como mamá ha cubierto las expectativas de sus vástagos.

“He sido madre soltera a veces en mi vida y [me he preguntado]: ‘¿Soy suficiente para ellos?’. Y la verdad es que todo lo que necesitas es un buen padre que te ame”, dijo a Entertainment Weekly.

¿La historia amorosa de Emme?

Además de estos dos últimos caballeros con los que Emme salió, en febrero de 2024 acudió con otro al estreno del documental de Jennifer López, ‘This Is Me… Now: A Love Story’.

Debido a que la premier fue el martes 13, diversos medios de comunicación especularon que el dúo estaba en una cita por San Valentín.