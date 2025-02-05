Director de ‘Emilia Pérez’ rompe con Karla Sofía Gascón: dice que “se está haciendo la víctima”

El cineasta francés Jacques Audiard rompió el silencio ante la polémica que envuelve a Karla Sofía Gascón, protagonista de la película ‘En busca de Emilia Pérez’, por antiguos mensajes que publicó en X y que fueron considerados como “racistas, xenófobos y de odio”.

En entrevista con Deadline Hollywood, el director de la cinta nominada al Oscar lamentó que la polémica de su protagonista “esté ocupando todo el espacio”. Incluso, calificó como “inexcusables” cada una de las declaraciones de la actriz española, quien este 4 de febrero denunció ser víctima de “cancel culture”.

PUBLICIDAD

“Me resulta muy difícil recordar el trabajo que hice con Karla Sofía. La confianza que compartimos, el ambiente excepcional que teníamos en el set que realmente se basaba en la confianza. Y cuando tienes ese tipo de relación y de repente lees algo que esa persona ha dicho, cosas que son absolutamente odiosas y dignas de ser odiadas, por supuesto que esa relación se ve afectada. Es como si cayeras en un agujero. Porque lo que dijo Karla Sofía es inexcusable”, señaló este 5 de febrero.

El cineasta francés reveló que luego de la polémica optó por romper cualquier lazo con la originaria de España, ya que no estaba de acuerdo con su “actitud autodestructiva”.

“No quiero hablar con ella. Está en una actitud autodestructiva en la que no puedo interferir. No entiendo ¿por qué se está haciendo daño a sí misma?, y lo que tampoco entiendo es ¿por qué está haciendo daño a personas que eran muy cercanas a ella? Simplemente no entiendo por qué sigue haciéndonos daño", agregó.

“No me estoy comunicando con ella porque en este momento necesita espacio para reflexionar y asumir la responsabilidad de sus acciones”, insistió.

Según Jacques Audiard, las actitudes y algunos comentarios de Karla Sofía Gascón no han sido los mejores a tal punto que considera se está victimizando.

“En realidad, se está haciendo la víctima. Habla de sí misma como víctima, lo cual es sorprendente. Es como si pensara que las palabras no duelen”, expresó.

Por último, Jacques Audiard lamentó profundamente la situación que empaña su trabajo junto al de Selena Gómez y Zoe Saldaña. Sin embargo, señaló que continuaría promoviendo su película, ‘En busca de Emilia Pérez’, pese a que ésta haya perdido interés por la polémica de su protagonista.

PUBLICIDAD

“Voy a participar en la campaña, pero hay algo triste en todo esto. Pensé que volvería con entusiasmo, pero ahora hay una tristeza que debemos superar, si las cosas no están claras, entonces tenemos que arrojar luz sobre ellas y vamos a tener que dedicar tiempo a seguir defendiendo realmente esta película”, dijo.

“No estoy solo en este negocio. Está Zoe. Quiero defenderla y la apoyaré. Nunca la dejaré ir. Está mi extraordinario equipo que trabajó en esta película, con fe y entusiasmo. No hay forma de que deje ir a esta gente”, sentenció.