Karla Sofía Gascón

Cancelarían asistencia de Karla Sofía Gascón a premiaciones: tendría "tensa" relación con Netflix

Debido a la controversia por los mensajes que publicó en Twitter hace unos años, la actriz española habría sido cancelada por Netflix para participar en algunos eventos y la publicidad de 'Emilia Pérez' en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Esto se sabe.

Por:
Ashbya Meré.
Video ¿Karla Sofía Gascón llamó "rata rica" a Selena Gómez? La actriz responde por polémico tuit

Karla Sofía Gascón continúa en medio de la polémica por los mensajes que escribió entre 2020 y 2021, los cuáles fueron considerados "racistas". Ahora, Netflix le habría retirado su apoyo a la actriz española, así como también habrían cancelado su participación en diversos eventos que se tenían agendados para la primera semana de febrero.

De acuerdo con el medio The Hollywood Reporter, se esperaba que Gascón estuviera en Los Ángeles esta semana para atender diversos eventos relacionados con la 'temporada de premios', sin embargo, habrían cancelado sus participaciones.

Según el itinerario que tenían calendarizado, el 6 de febrero asistiría a un almuerzo de los Premios AFI junto al escritor y director, Jacques Audiard, y sus coprotagonistas, Selena Gómez y Zoe Saldaña; el viernes 7 acudirían a los Critics Choice Awards y el sábado 8 se convertiría en una de las presentadoras de los premios PGA, pero ese mismo día tendría otros dos eventos, los premios del Sindicato de Directores y los premios del Sindicato de Productores, en los cuales 'Emilia Pérez' también está nominada.

Finalmente, el 9 de febrero sería homenajeada como una de las nueve ganadoras del Premio Virtuoso en donde serían entrevistadas individualmente y luego grupalmente, explica The Hollywood Reporter. Incluso, su compañera Selena Gómez también iba a ser reconocida.

Sin embargo, debido a la controversia por los mensajes que compartió en Twitter en 2020 y 2021 y dar entrevistas sin consultar ni coordinar con Netflix, quien tiene los derechos y permisos de 'Emilia Pérez' en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, The Hollywood Reporter aseguró que la española no será parte de estos eventos en California.

Según el medio, la relación de la actriz con la plataforma de 'streaming' es "de mucha tensión" y no hay comunicación directa entre ellos, todo lo ven a través de un tercero, Jeremy Barber, representante de la actriz.

Elenco de la película 'Emilia Pérez'.
Elenco de la película 'Emilia Pérez'.
Imagen ROBYN BECK/AFP via Getty Images

The Hollywood Reporter también señala que Netflix "no tiene mucho interés en brindar las cortesías habituales que ofrece un estudio a una candidata al Oscar, como transporte y alojamiento, para facilitar su asistencia a las reuniones restantes de la temporada de premios".

El medio también menciona que no solo Netflix se habría distanciado de Karla Sofía, también algunas personas que iban a asistir con ella a algunos de los eventos mencionados. Incluso, se menciona que "habían indicado que podrían cancelar su participación si ella no cancelaba la suya, por temor a que las cosas pudieran ponerse muy incómodas con ella allí".

Aunque en Estados Unidos se le ha excluido, Gascón podría asistir a los eventos que se llevarán a cabo en Europa, como los Premios Goya, que se llevarán a cabo este sábado 8 de febrero.

Karla Sofía Gascón eliminada de la promoción de 'Emilia Pérez'

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la actriz española ya fue eliminada de "los correos electrónicos masivos y de los anuncios que promocionan la película para los premios" y ahora solo aparecerán otros miembros del elenco.


