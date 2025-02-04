Karla Sofía Gascón denuncia “cancel culture” entre rumores de que podría perder su nominación al Oscar

Karla Sofía Gascón denuncio ser víctima del “cancel culture” en medio de rumores de que podría perder su nominación a los Premios Oscar por supuestamente violar una de las reglas de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos al acusar que el “equipo de redes” de la brasileña Fernanda Torres de intenta “hundir” su trabajo pese a ser compañeras en la película ‘En busca de Emilia Pérez’.

En medio de esta polémica y entre rumores de que Netflix le habría retirado su apoyo y habrían cancelado su participación en diversos eventos previos a la ceremonia de los Premios Oscar, Karla Sofía Gascón se pronunció a través de un comunicado.

“Durante años me entregué en cuerpo y alma a la familia Emilia Pérez. Como siempre lo hago con todo lo que amo y en lo que creo”, expresó en Instagram este 4 de febrero.

“Hoy, más que nunca, quiero agradecer a quienes han reconocido mi trabajo, a los festivales que han celebrado nuestra película, y a cada persona que ha sido parte de este viaje”, agregó.

La actriz transgénero, de origen español, agradeció uno a uno de los que integran su equipo de trabajo, pero también a quienes “han apoyado y comprendido mi proceso”, haciendo referencia a lo ocurrido en su entrevista con CNN en donde negó ser una persona racista y a su etapa de transición.

“En estos últimos días ha pasado por una montaña rusa de emociones. He sido transparente porque no tengo nada que esconder. Durante el tiempo, me sentí perdida en mi transición, buscando aprobación en los ojos de los demás”, señaló.

“Pero hoy, por fin sé quién soy. Solamente busco la libertad de existir sin miedo, de crear arte sin barreras y de seguir adelante con mi nueva vida”, refutó.

Karla Sofía Gascón denuncia ser víctima de la 'cultura de la cancelación'. Imagen Karla Sofía Gascón / Instagram



En medio de la montaña rusa de emociones que la encierran, Karla Sofía Gascón hizo un llamado a frenar el ‘cancel culture’ en su contra, el cual sería un movimiento que buscaría retirarle cualquier apoyo y frenar su carrera en Hollywood.

“Me quieren aplicar el ‘cancel culture’. Les pregunto a los expertos de Hollywood, a los periodistas que me conocen y que han seguido mi trayectoria,

¿cómo avanzar?”, sentenció.

¿Qué es el cancel culture o cultura de la cancelación?

De acuerdo con la Universidad de Florida Central, el término ‘cancel culture’ comenzó a utilizarse en 2015 y tiene por significado retirar el apoyo, ya sea moral, financiero, digital o social a aquellas personas u organizaciones que se consideran inadmisibles como consecuencia de determinados comentarios o acciones.

A este fenómeno se le compara con un pacto propio del mundo digital, en el cual algunas personas acuerdan no apoyar más a una persona o medio.