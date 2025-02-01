Zoe Saldaña "no apoya" mensajes "racistas" de su compañera Karla Sofía: "Estoy muy triste"

Video El potente discurso de la actriz trans Karla Sofía Gascón en los Globos de Oro 2025: "Soy quien soy"

Zoe Saldaña reaccionó a los mensajes que su compañera Karla Sofía Gascón publicó en Twitter hace varios años, los cuales fueron considerados "racistas".

"Todavía estoy procesando todo lo que ha sucedido en los últimos días y estoy triste", dijo la actriz de origen dominicano este 31 de enero en un evento en Londres para promocionar la película 'Emilia Pérez', informó The Hollywood Reporter.

"Me pone muy triste porque no la apoyo y no tolero ningún tipo de retórica negativa hacia personas de ningún grupo".

Saldaña, de 46 años, compartió que durante el rodaje de la polémica película hubo "inclusión" y "equidad".

"Solo puedo dar fe de la experiencia que tuve con todos y cada uno de los individuos que fueron parte, que son parte, de esta película, y mi experiencia y mis interacciones con ellos fueron sobre inclusión y colaboración y equidad racial, cultural y de género. Y simplemente me entristece", añadió en la sesión de preguntas y respuesta que hubo en el evento.

"Me entristece que tengamos que enfrentar este revés ahora mismo (…) El mensaje que tiene esta película es muy poderoso y el cambio que puede generar en las comunidades que son marginadas día tras día es importante. Y todo lo que puedo dar fe es que todos los que nos unimos para contar esta historia, nos unimos por amor, respeto y curiosidad, y continuaremos difundiendo ese mensaje", añadió.

¿Qué dijo Karla Sofía Gascón en Twitter?

La mayoría de los 'tuits' por los cuáles creó polémica recientemente datan de 2020 y 2021, entre ellos se refiere al islam.

"El islam se está convirtiendo en un foco de infección para la humanidad que hay que curar urgentemente".

En otro de los mensajes viralizados Gascón criticó a los Oscar, premiación en la cual este año está nominada a Mejor Actriz por la película 'Emilia Pérez'.

"Cada vez más los Oscars se parecen a una entrega de premios de cine independiente y reivindicativo, no sabía si estaba viendo un festival afrokoreano, una manifestación Blacklivesmatter o el 8M. Aparte, una gala fea, fea. Les faltó darle un premio al corto de mi primo que es cojo".

Ante la polémica por los textos donde se refiere a la cultura musulmana, George Floyd, los Oscar y otros temas, Karla Sofía cerró su cuenta de X y pidió una disculpa.

"Me disculpo nuevamente si alguien se ha sentido ofendido alguna vez o en el futuro. Soy un ser humano que también cometió, comete y cometerá errores de los cuales aprenderé. No soy perfecta".