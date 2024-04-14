Elizabeth Gutiérrez estaría "investigando" si Samadhi Zendejas "está embarazada": esto se sabe

Video "Era al primero que veía al despertar": Samadhi Zendejas admite buena química con William Levy

En medio del escándalo que ha suscitado el anuncio que hizo Elizabeth Gutiérrez sobre su separación de William Levy, ahora se revelan nuevos detalles de lo que supuestamente estaría atravesando la actriz de origen mexicano.

La artista estaría llevando ciertas acciones que tendrían que ver con la versión que vincula aparentemente al cubano de manera sentimental con la actriz Samadhi Zendejas, de 29 años.

Samadhi Zendejas estaría bajo la mira de Elizabeth Gutiérrez

De acuerdo con un reporte del show 'La mesa caliente' del pasado 11 de abril, la ahora expareja de William Levy tendría a Samadhi Zendejas supuestamente bajo la mira tras ser relacionada sentimentalmente con el cubano desde mayo de 2023.

"Confirmanos que Elizabeth está investigando también si la actriz Samadhi Zendejas, con el que se la vinculado a William, está embarazada en estos momentos", se aseguró al aire.

Verónica Bastos, una de las presentadoras, dijo que se dio "a la tarea de investigar" sobre el supuesto estado de gestación de la actriz mexicana.

"Por supuesto me dicen que esto no es verdad, que Samadhi no está embarazada de William Levy", alegó la comunicadora.

Ni William Levy ni Samadhi Zendejas ni Elizabeth Gutiérrez salieron de manera inmediata a confirmar o desmentir la información dada a conocer en ese show.

El polémico video de William Levy cantándole a Samadhi Zendejas

El pasado fin de semana, Samadhi Zendejas publicó en Instagram un video en el que va dentro de un auto con William Levy, de 43 años, al volante y ambos escuchan música. De repente, el actor comienza a cantarle a todo pulmón.

La actriz no especificó si se trataba de un material actual ni tampoco se les ve en alguna situación comprometedora, sin embargo, los rumores de un supuesto romance entre ellos revivieron.

Un par de días después de esa publicación, Elizabeth Gutiérrez, de 45 años, apareció dando una entrevista a Hola! USA en la que confirmó su separación del cubano luego de 20 años de estar juntos en medio de varias altas y bajas en su relación.

"Las imágenes en las que se le ve a Samadhi y a William que las publica Samadhi este fin de semana en el coche de William Levy no son actuales", aseguró Verónica Bastos en 'La mesa caliente' también el pasado 11 de abril.

"Me confirman que este auto de William Levy es un McLaren (y que) él hace más de seis meses que no lo tiene. Entonces, no es un video que confirme que quizás ellos están saliendo o que están volviendo a reencontrarse", agregó la presentadora.

Sobre esta versión, tampoco William Levy ni Samadhi Zendejas salieron a hacer comentarios inmediatos.

Por años, William Levy ha arrastrado un historial de presuntas infidelidades con algunas actrices con las que ha compartido créditos en los proyectos artísticos en los que ha trabajado.