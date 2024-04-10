¿William Levy y Samadhi Zendejas tienen una relación amorosa? Esto se sabe

Elizabeth Gutiérrez confirmó este 9 de abril su separación "definitiva" de William Levy, a meses de que se rumoró que el actor podría tener un romance con Samadhi Zendejas, 14 años menor que él.

Primeras versiones afirmaron que William Levy y Samadhi Zendejas tuvieron una relación amorosa

Las especulaciones de un amorío entre los protagonistas de telenovelas comenzaron cuando grabaron la telenovela ‘Vuelve a mí’. William Levy y Samadhi Zendejas fueron captados, por TVNotas, saliendo a cenar y los rumores crecieron.

El 28 de junio de 2023, un día después de que se publicaron las fotografías de los actores juntos, la periodista Mandy Fridmann reportó, citando "personas que forman parte del círculo cercano a la actriz mexicana", que ellos sí estaban "comenzando una relación".

"Que Samadhi estaría súper enamorada de William, aunque él desde el primer día, le habría dejado claro que no buscaba tener una relación con 'título' de algo", informó la comunicadora del portal Las Top News.

Según sus fuentes, el actor cubano "habría invitado" a Zendejas "a que dejara que las cosas fluyeran entre ellos".

La periodista también detalló que la familia de Samadhi Zendejas habría estado "preocupada" ante esta relación por "el historial de Levy y todo lo que sucede con las protagonistas de sus novelas luego que terminan las grabaciones".

Samadhi Zendejas y William Levy negaron romance y se dejaron ver juntos en fotos

Tanto Samadhi Zendejas como William Levy negaron cualquier relación que no fuera profesional; incluso, el cubano lanzó un comunicado en julio de 2023 en su cuenta de Instagram, donde señalaba que estaba soltero.

“Mi gente, solo por acá después de ver tantas cosas por ahí sin saber mi verdad. yo estoy solo, créanme, tengo más de una razón para estarlo”, precisó el actor, quien dijo que no estaba cerrado al amor, pero que en ese momento estaba solo.

“Del futuro no sé, por ahora enfocado en mis hijos y mi carrera. Se les quiere”.

Tras las declaraciones de William Levy, en agosto Samadhi Zendejas publicó varias imágenes junto al actor en su cuenta oficial de Instagram, donde aparecen muy sonrientes y abrazados.



Los posteos de la actriz se dieron en agosto, septiembre y octubre del año pasado, hecho que incrementó las especulaciones.

Samadhi Zendejas dejó ver su amistad con William Levy Imagen Instagram Samadhi Zendejas

El último posteo de Samadhi Zendejas junto a William Levy se registró el pasado domingo 7 de abril, cuando la actriz compartió un video en sus historias, donde él aparece cantando.

¿Samadhi Zendejas y William Levy tienen un romance actualmente?

Luego de que Elizabeth Gutierrez reveló que está separada de William Levy, Sebastián Resendiz aseguró en el programa Hoy que una persona cercana a Samadhi detalló que la polémica grabación en donde el cubano le canta es de meses atrás mientras grababan la telenovela.

People en Español publicó que una "fuente allegada" a William Levy aseguró que el actor y Samadhi Zendejas "no tienen una relación".

“No está con Samadhi. No tienen una relación. Desde que se terminó la novela, no se ven”, afirmó la fuente del portal de entretenimiento.

Hasta el momento, Samadhi Zendejas ha guardado silencio pese a que en redes sociales la señalan como la presunta razón de la separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, quienes terminaron tras 22 años de relación.