Samadhi Zendejas cumplió su “sueño de boda” junto a William Levy: esto dijo

En medio del escándalo tras la ruptura entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez, cobra relevancia el video en el que Samadhi Zendejas compartió que pudo cumplir junto al cubano su sueño de boda (aunque sea de mentira).

En 2023, Samadhi y William coincidieron como protagonistas en los foros de grabación de la serie ‘Vuelve a mí’, que puedes disfrutar aquí por VIX, desatando rumores de una supuesta relación sentimental.

Ajena a las especulaciones, la también estrella de telenovelas como ‘Atrévete a soñar’ publicó en TikTok previo al final de la serie en pantalla el detrás de cámaras de su boda en ficción con Levy.

"Acompáñame a mi boda. Siempre soñé con este día, mi boda y fue muy linda (aunque sea de mentira)", escribió como descripción de las imágenes compartidas en febrero pasado.

Zendejas, de 29 años, expresó sentir los nervios de una mujer que verdaderamente está a punto de unirse en matrimonio con el amor de su vida.

"Hola, bienvenidos al día más importante de toda la serie y de mi vida. De verdad estoy muy nerviosa, como si fuera una novia de verdad. Me siento la novia, estoy viviendo lo que vive una novia, me siento una novia de verdad", expresó en varias partes del video.

Aseguró que, como en una boda real, tanto ella como los miembros del staff hicieron todo para que el novio (William Levy) no la viera con su traje de novia.

"Voy a jugar a que es una boda de verdad. No he visto al novio, ni él me ha visto. Estoy a punto de salir del cuarto, para que me vea el novio. Les voy a mostrar la reacción de William”, anunció para luego mostrar al actor: "Me encantó", dijo él.

En una siguiente toma, la actriz presumió el atuendo que Levy usó para las escenas de la boda destacando que el “novio se ve guapísimo. Te ves espectacular", le dijo.

¿Samadhi Zendejas y William Levy tiene una relación sentimental?

Desde que fueron anunciados como la pareja protagoniza de la serie ‘Vuelve a mí’, los rumores sobre que la química que proyectaron había traspasado la pantalla comenzaron a surgir.

"Personas que forman parte del círculo cercano de la actriz mexicana (aseguran) que sí estarían comenzando una relación. Que Samadhi estaría súper enamorada de William, aunque él desde el primer día, le habría dejado claro que no buscaba tener una relación con 'título' de algo", dijo la periodista Mandy Fridmann en junio del año pasado.

Los rumores se avivaron luego de que días antes de que se confirmó la ruptura entre William y Elizabeth, la actriz publicó un video en el que presume a Levy como su compañía mientras viajaban en un automóvil.

Luego de esta publicación, Elizabeth Gutiérrez lanzó una serie de mensajes que fueron interpretados como indirectas para Zendejas: “Sigue ordeñándolo. Así conozco más. Gracias por enseñarme lo que no había visto. No sé si le convenga. Tú sigue", decía uno de ellos.

Sin embargo, tras el escándalo, People en Español obtuvo declaraciones de una supuesta fuente cercana al actor que aseguró que Levy “no está con Samadhi”, que “no tiene una relación” y que “desde que se terminó la novela no se ven”.