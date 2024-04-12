Famosos

Samadhi Zendejas cumplió su “sueño de boda” junto a William Levy: esto dijo

En medio de la polémica separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez el nombre de Samadhi ha salido colación luego de que fue relacionada sentimentalmente con el cubano tras protagonizar juntos su más reciente serie. Así habló la actriz de su boda ficticia con el actor.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

escribir - anotar
Por:
Paulina Flores.
Video Samadhi Zendejas confiesa que está enamorada en plena polémica, ¿de William Levy?

En medio del escándalo tras la ruptura entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez, cobra relevancia el video en el que Samadhi Zendejas compartió que pudo cumplir junto al cubano su sueño de boda (aunque sea de mentira).

En 2023, Samadhi y William coincidieron como protagonistas en los foros de grabación de la serie ‘Vuelve a mí’, que puedes disfrutar aquí por VIX, desatando rumores de una supuesta relación sentimental.

PUBLICIDAD

Ajena a las especulaciones, la también estrella de telenovelas como ‘Atrévete a soñar’ publicó en TikTok previo al final de la serie en pantalla el detrás de cámaras de su boda en ficción con Levy.

"Acompáñame a mi boda. Siempre soñé con este día, mi boda y fue muy linda (aunque sea de mentira)", escribió como descripción de las imágenes compartidas en febrero pasado.

Zendejas, de 29 años, expresó sentir los nervios de una mujer que verdaderamente está a punto de unirse en matrimonio con el amor de su vida.

Más sobre Famosos

Kourtney Kardashian responde por poner en "peligro" a su hijo de un año sin salvavidas
2 mins

Kourtney Kardashian responde por poner en "peligro" a su hijo de un año sin salvavidas

Univision Famosos
Paola Rey se separa: la actriz de 'Pasión de gavilanes' revela secreto sobre su matrimonio
2 mins

Paola Rey se separa: la actriz de 'Pasión de gavilanes' revela secreto sobre su matrimonio

Univision Famosos
Muere querido actor de Marea de Pasiones y La Rosa de Guadalupe tras situación cerebral
2 mins

Muere querido actor de Marea de Pasiones y La Rosa de Guadalupe tras situación cerebral

Univision Famosos
Gabriel Soto dice que "la vida lo sorprenda" en el amor, en medio de rumores de romance con cantante
2 mins

Gabriel Soto dice que "la vida lo sorprenda" en el amor, en medio de rumores de romance con cantante

Univision Famosos
¡'Canelo' Álvarez se convierte en padre por quinta vez! Ya nació Eva Victoria
1 mins

¡'Canelo' Álvarez se convierte en padre por quinta vez! Ya nació Eva Victoria

Univision Famosos
Mauricio Ochmann habla de su relación con Aislinn Derbez tras ser captados paseando en Madrid
2 mins

Mauricio Ochmann habla de su relación con Aislinn Derbez tras ser captados paseando en Madrid

Univision Famosos
Atropellan a famoso cantante español: al amigo del rey Felipe VI lo reportan con lesión en el cerebro
1 mins

Atropellan a famoso cantante español: al amigo del rey Felipe VI lo reportan con lesión en el cerebro

Univision Famosos
Muere actriz Lina Bina a los 24 años: su hermana habría revelado “trágica” causa del fallecimiento
1 mins

Muere actriz Lina Bina a los 24 años: su hermana habría revelado “trágica” causa del fallecimiento

Univision Famosos
Integrante de Hoy contrajo “bacteria carnívora”: le dieron “30 por ciento de posibilidades de vivir”
2 mins

Integrante de Hoy contrajo “bacteria carnívora”: le dieron “30 por ciento de posibilidades de vivir”

Univision Famosos
Marisela pospone conciertos por complicaciones de salud: revelan enfermedad que padece
1 mins

Marisela pospone conciertos por complicaciones de salud: revelan enfermedad que padece

Univision Famosos

"Hola, bienvenidos al día más importante de toda la serie y de mi vida. De verdad estoy muy nerviosa, como si fuera una novia de verdad. Me siento la novia, estoy viviendo lo que vive una novia, me siento una novia de verdad", expresó en varias partes del video.

Aseguró que, como en una boda real, tanto ella como los miembros del staff hicieron todo para que el novio (William Levy) no la viera con su traje de novia.

"Voy a jugar a que es una boda de verdad. No he visto al novio, ni él me ha visto. Estoy a punto de salir del cuarto, para que me vea el novio. Les voy a mostrar la reacción de William”, anunció para luego mostrar al actor: "Me encantó", dijo él.

@samadhiza_

Acompañame a mi boda. Siempre soñe con este dia, mi boda y fue muy linda (aunque sea de mentira) 🥰 #foryou #parati

♬ sonido original - samadhiza

En una siguiente toma, la actriz presumió el atuendo que Levy usó para las escenas de la boda destacando que el “novio se ve guapísimo. Te ves espectacular", le dijo.

¿Samadhi Zendejas y William Levy tiene una relación sentimental?

Desde que fueron anunciados como la pareja protagoniza de la serie ‘Vuelve a mí’, los rumores sobre que la química que proyectaron había traspasado la pantalla comenzaron a surgir.

PUBLICIDAD

"Personas que forman parte del círculo cercano de la actriz mexicana (aseguran) que sí estarían comenzando una relación. Que Samadhi estaría súper enamorada de William, aunque él desde el primer día, le habría dejado claro que no buscaba tener una relación con 'título' de algo", dijo la periodista Mandy Fridmann en junio del año pasado.

Los rumores se avivaron luego de que días antes de que se confirmó la ruptura entre William y Elizabeth, la actriz publicó un video en el que presume a Levy como su compañía mientras viajaban en un automóvil.

Luego de esta publicación, Elizabeth Gutiérrez lanzó una serie de mensajes que fueron interpretados como indirectas para Zendejas: “Sigue ordeñándolo. Así conozco más. Gracias por enseñarme lo que no había visto. No sé si le convenga. Tú sigue", decía uno de ellos.

Sin embargo, tras el escándalo, People en Español obtuvo declaraciones de una supuesta fuente cercana al actor que aseguró que Levy “no está con Samadhi”, que “no tiene una relación” y que “desde que se terminó la novela no se ven”.


Relacionados:
FamososSamadhi ZendejasWilliam LevyElizabeth Gutiérrez

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD