Maite Perroni habla por primera vez sobre la polémica separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez

Maite Perroni reaccionó tajante ante las preguntas sobre la polémica que envuelve a William Levy tras la confirmación de separación definitiva que hace unas horas hizo Elizabeth Gutiérrez.

Maite Perroni habla de la separación de William Levy

La RBD fue captada en el Aeropuerto de la Ciudad de México donde fue cuestionada sobre las declaraciones que Gutiérrez hizo sobre su ruptura con el cubano tras 20 años de relación intermitente y dos hijos en común.

Perroni, quien se casó en 2022 con el productor Andrés Tovar con el que tiene una hija, se manifestó ajena a la situación y evocó al respeto por la vida privada de las personas, señalando que no daría postura alguna.

"No mucho. La verdad es que creo que hay que respetar la vida privada de los demás y yo por todos estos años siempre les he dicho si de la mía hablo poco, de la vida de los demás mucho menos. Creo que hay que respetar y si uno pide eso hay que darlo también, entonces no me queda más qué decir", sentenció.

Maite Perroni protagonizó junto a William Levy dos telenovelas: ‘Cuidado con el ángel’ y ‘Triunfo del Amor’, en 2008 y 2010, respectivamente.

Durante las grabaciones de estas, los actores fueron relacionados sentimentalmente. Maite hizo frente a las especulaciones en 2008, tiempo en el que dio fin a su relación de tres años con Guido Laris.

“Estoy muy consciente de que en este momento de mi vida me encuentro expuesta a que cualquier circunstancia que pase en mi espacio personal sea expuesta y se puede poner en tela de juicio, y cualquier persona puede opinar como si supiera lo que está pasando, pero creo que yo tengo muy claro dónde estoy, quién soy, que me estoy dedicando en mi carrera y no tengo por qué entrar en más detalles”, expresó entonces al hoy extinto programa La Oreja.

Justo en ese momento también se habló de una supuesta crisis en la relación de Levy y Gutiérrez; sin embargo, un par de años después, durante las grabaciones de ‘Triunfo del Amor’ la entonces pareja se preparaba para la llegada de Kailey, su segunda hija.

¿Qué pasa entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez?

La polémica entre la pareja dio inicio hace unos días tras la publicación que la actriz Samadhi Zendejas hizo en Instagram: un video en el que se dejaba ver junto a William Levy en un carro.

“¿Quién creen que tiene mejor playlist? ¿William Levy o yo?”, se limitó a preguntar la actriz.

La publicación dio comienzo a una ‘guerra’ de indirectas entre William y Elizabeth Gutiérrez que culminó con la entrevista que ella dio a ¡Hola USA! en la confirmó que desde hace un par de meses estaba separada del padre de sus hijos.

Horas después del revuelo que causaron las declaraciones de Gutiérrez, publicó una fotografía suya junto a la frase: “Es cuestión de tiempo”.

People en Español reveló este 11 de abril documentos públicos que relatan los cuatro “altercados domésticos” que la expareja protagonizó semanas antes de su separación.

Los reportes policiales retratan episodios de discusión entre la expareja, en las que incluso se involucra su hija Kailey, de 14 años, por sospechas de infidelidad. Además, la actriz acusa a William de portar un arma y consumir drogas.