Elizabeth Gutiérrez revela la causa de su ruptura "definitiva" con William Levy

Elizabeth Gutiérrez confirmó su separación "definitiva" de William Levy. La presentadora mexicana reveló la causa de ruptura con el padre de sus dos hijos, Christopher y Kailey, luego de 20 años juntos.

La actriz compartió a HOLA! USA que desde hace “un par de meses” se encuentra separada del galán cubano y que ella fue quien tomó la determinación de romper la relación.

Gutiérrez admitió que esta fue la una de las "decisiones más duras de su vida". “Actualmente, no estamos juntos. Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció".

La también presentadora explicó que tomó la decisión de separarse porque "hay cosas que, si no cambian, tú tienes que cambiar. Y esa fue la opción que tuve que tomar" reveló este 9 de abril.

" Lo que queremos en este momento creo que es diferente. Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor y como siempre lo he dicho, estando conmigo o no, lo quiero ver feliz. De eso me enamoré, de su sonrisa... siempre lo quiero ver sonriendo", añadió.

La causa de su ruptura "definitiva"

Sobre las razones que la hicieron decir “basta” a su relación con el galán cubano, la intérprete de 45 años argumentó: “Cuando tú das todo de ti... Y de verdad creo que vamos por caminos diferentes, que no hablamos el mismo lenguaje, tal vez. O sea, son muchas cosas", dijo.

Elizabeth Gutiérrez no quiso entrar en detalles sobre cómo manejan su separación ni mucho menos aclarar si siguen viviendo juntos, sin embargo, argumentó que se encuentra tranquila por “haberlo dado todo en su relación”.

“No pudo haber algo que no hiciera, hice de todo (…) Una relación es de dos, obviamente, y estoy segura que él también tiene su historia y es respetable. Simplemente, estoy contando desde mi punto de vista lo que yo siento, lo que siento que yo di. O sea, a lo mejor él te puede decir: ‘Hubiera podido dar más, hubiera podido ser más cariñosa, hubiera podido prestarme más atención’; pero, en mi persona, yo di todo lo que pude dar”, aseveró.

“Creo que una relación es basada en amor y respeto. Y cuando uno de las dos falla, entonces ahí es que estamos mal”, continuó.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez estuvieron juntos por 20 años. Imagen Mezcalent

Intentaron salvar su relación

Elizabeth Gutiérrez también hizo referencia al viaje por España que realizaron en 2023, dejando al descubierto que durante ese paseo familiar “lucharon” por su familia y su relación.

“Sí, fue muy lindo. Y creo que los dos tratábamos, los dos luchamos por nuestra familia y por nuestra relación. Los dos dimos lo mejor que pudimos en nuestra relación. Estoy segura que él también dio lo mejor de sí. Y es una excelente persona y un tipo con un corazón enorme que siempre nos dio lo mejor como familia, como proveedor. Pero creo que había muchas heridas que no se habían sanado”.

Por último, la presentadora invitada de Despierta América echó por la borda los constantes rumores de infidelidad de William Levy. Incluso, respondió a quienes dudaban “tuviera el valor de terminar su matrimonio con el intérprete de 43 años.

“La prensa muchas veces inventa cosas. Yo sé lo que fue verdad, lo que no fue verdad, porque solo yo sé lo que yo viví. Nadie me lo tiene que contar. Entonces, nunca le presté atención a lo que la prensa decía. Como te dije, mis decisiones siempre han sido basadas en lo que yo he vivido, no en lo que los demás digan de él ni de mí”, prosiguió.