William Levy

William Levy y Elizabeth Gutiérrez enfrentan juntos demanda millonaria: podrían ser embargados

Los actores están juntos de nuevo, pero ahora para enfrentar una demanda que, de perderla, los obligaría a pagar más de dos millones de dólares. De esto los acusan.

Video Video del arresto de William Levy en restaurante de Florida sale a la luz

William Levy y Elizabeth Gutiérrez nuevamente están unidos, pero esta vez porque fueron d emandados por la aseguradora Metropolitan Life Insurance Company, la cual los acusa de presunto incumplimiento de pago relacionado con la hipoteca de una propiedad ubicada en el condado de Broward, Florida.

De acuerdo con el documento judicial, el conflicto se originó el 23 de diciembre de 2021, cuando el cubano firmó un pagaré a favor de la aseguradora como parte del financiamiento de la vivienda.

La empresa alega que el compromiso no fue cumplido, lo que generó una deuda millonaria.

William y Elizabeth deberían millones de dólares

Metropolitan Life Insurance Company interpuso la demanda el 13 de diciembre de 2025, en la cual reclama $2,100,567.37 de dólares, que incluyen el saldo principal, intereses moratorios acumulados desde el 1 de febrero de 2025, costos de investigación registral y honorarios legales.

"Los demandados han incumplido sus obligaciones contractuales, y la compañía busca la recuperación total del monto adeudado", se lee en el documento oficial al que tuvo acceso el programa 'Ventaneando'.

Casa de William Levy y Elizabeth Gutiérrez podría ser embargada

Entre las peticiones, Metropolitan solicita una auditoría judicial para determinar el monto exacto y, en caso de impago, el embargo de la propiedad.

La aseguradora afirma que ofreció un plan de pagos antes de abril de 2025 en el cual debían abonar poco más de $24,000 dólares al mes, pero habría sido rechazado por los actores.

Por su parte, la defensa de Levy y Gutiérrez argumenta que la cifra reclamada es "inexacta y no refleja la deuda real".

Actualmente, los actores mantienen la posesión del inmueble mientras el caso sigue en curso en los tribunales de Florida. Sin embargo, es Levy quien la habita, pues desde la separación, Elizabeth se mudó a un apartamento.

