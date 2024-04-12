Así se veía William Levy cuando Samadhi debutó como actriz: ¿cuántos años le lleva?

Samadhi Zendejas se encuentra en el ojo del huracán tras el escándalo que provocó la confirmación de ruptura definitiva entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez.

Aunque en sus declaraciones Elizabeth no menciona a ninguna tercera persona como la razón de su ruptura con el cubano, tras 20 años de relación y dos hijos en común, el nombre de Samadhi ha salido a colación por los rumores que la vinculan en una supuesta relación con Levy.

Las especulaciones sobre un supuesto romance surgieron en 2023 cuando ambos protagonizaron la serie ‘Vuelve a mí’, que puedes ver en VIX. De acuerdo con una supuesta fuente cercana al actor, los actores no están juntos y desde el final de la serie no tendrían contacto.

En medio del escándalo, algunos se cuestionan cuál es la diferencia de edad entre William Levy y Samadhi Zendejas.

Así se veía William Levy cuando Samadhi debutó como actriz a los 14 años

Samadhi Zendejas comenzó su camino en la actuación a los 14 años dando vida a ‘Amaya’ en la telenovela ‘Atrévete a soñar’, en 2009.

La actriz se mostró orgullosa de su recorrido en busca del éxito en la actuación, agradeciendo su primera oportunidad junto a estrellas como Danna Paola, Violeta Isfel, Vanessa Guzmán, René Strickler, Cynthia Klitbo.

Samadhi Zendejas en 2009 debutó en la telenovela 'Atrévete a soñar' y William protagonizó 'Sortilegio'.



“Ella es #Amaya... mi primer personaje, es muy especial porque me llenó de aprendizaje y mucho crecimiento. Quién se iba a imaginar que esta niña llena de ilusiones y miedos estaría aquí hoy SORPRENDIDA y llena de AGRADECIMIENTO a Dios y la vida por todo lo que me ha regalado hasta HOY. No ha sido un camino fácil, muchas puertas nunca se abrieron, he tenido subidas y bajadas, momentos personales y profesionales muy difíciles, muchas veces me dijeron NO... (y me siguen diciendo) ... pero ¿saben algo? En momentos de duda, traigo a mi mente el título de aquel primer proyecto que me abrió las puertas a este mundo mágico ‘ATREVETE A SOÑAR’”, escribió en Instagram en 2018.

A sus 29 años, Samadhi ha sumado a su trayectoria más de una decena de producciones en pantalla entre las que se cuentan 'Mujeres asesinas' (2010), 'La rosa de Guadalupe' (2011), 'Mariposa de barrio' (2017), 'La mujer del diablo' (2022), 'Vuelve a mí' (2023), por mencionar algunas.

Samadhi tenía 14 años cuando trabajó en 'Atrévete a soñar ' y William 28 cuando protagonizó 'Sortilegio'.



En cambio, William Levy dio sus primeros pasos en la actuación en 2002, a los 21 años. Debutó oficialmente en las telenovelas en 2005 con ‘Olvidarte jamás’ y su primer protagónico lo hizo junto a Maite Perroni en ‘Cuidado con el ángel’, en 2008.

Un año después, en 2009, cuando Samadhi debutó en la pantalla, a los 14 años, el cubano, de entonces 28, dio vida a su segundo estelar, ‘Alejandro Lombardo’, en el melodrama ‘Sortilegio’ al lado de Jacqueline Bracamontes.

Samadhi y William Levy en 2009.

A este le siguieron títulos en televisión como 'Mujeres asesinas' (2019), 'Triunfo del amor' (2010), 'La tempestad' (2013) y la más reciente 'Vuelve a mí', serie en la que coincidió con Zendejas, 14 años menor que él, como protagonistas.