Samadhi advierte lo que hace cuando le escriben algo "feo" y publica foto con galán (no es William Levy)

Video Samadhi Zendejas confiesa que está enamorada en plena polémica, ¿de William Levy?

Samadhi Zendejas vive un nuevo escándalo y es que fue relacionada, una vez más, con William Levy, luego de que Elizabeth Gutiérrez confirmara su separación del actor en entrevista con HOLA.

Desde ese momento, la actriz, de 29 años, fue señalada en redes sociales como la presunta “tercera en discordia” y fue blanco de mensajes ofensivos, hecho al que hizo frente con una advertencia.

Samadhi Zendejas revela qué hará ante ofensas en redes sociales

Ante la polémica que vive, la actriz, quien saltó a la fama en ‘Atrévete a soñar’, publicó este 10 de abril en su cuenta oficial de Instagram una grabación, en la que destapa qué hace cuando recibe comentarios "feos".

Samadhi Zendejas reveló que “le gusta bloquear gente” en redes.

“Voy a bloquear a esa persona”, señaló entre risas la actriz y aunque su hermano intervino y trató de hacerla recapacitar, no logró que cambiara de opinión.

“Cada quién tiene su opinión”, dijo el actor Adriano Zendejas, hecho al que Samadhi Zendejas reiteró: “No, a mí me gusta bloquear, cuando me escriben algo feo, yo bloqueo”.

El video fue publicado el 1 de abril en TikTok, pero Samadhi lo reposteó en Instagram hasta el 11, a un día de que Elizabeth Gutiérrez anunció su separación de William Levy.



Hasta el momento, la actriz no se ha pronunciado pese al escándalo en el que está involucrada, pero sí sorprendió al aparecer con un misterioso galán.

Samadhi Zendejas publica foto con galán y no es William Levy

Samadhi Zendejas también apareció en Instagram con su "italiano favorito".

Este 11 de abril, compartió una foto junto al productor italiano Sandro Rubini, a quien le dedicó un amoroso mensaje por su cumpleaños.

“Feliz cumpleaños a mi italiano favorito… Mi sueño lo hiciste tu sueño”, fueron las palabras con las que Samadhi Zendejas acompañó su publicación.

Samadhi Zendejas aparece con misterioso galán Imagen Instagram Samadhi Zendejas



Minutos después escribió en un video donde se ve a Sandro, "seguir conociendo el mundo contigo y seguir haciendo historia".

Finalmente, Samadhi dejó otro cariñoso mensaje para él: "Y millones de videos así. Por siempre hermosas cosas para ti mi italiano bello. Nunca entenderé tu locura, como bebe agua en Roma".