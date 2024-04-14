Elizabeth Gutiérrez

Elizabeth Gutiérrez reaparece en evento público tras su separación de William Levy: así se ve

Elizabeth Gutiérrez se dejó ver por primera vez públicamente luego de anunciar su separación de William Levy y tras el escándalo que se ha suscitado a raíz de esta revelación.

Por:
Univision
Video 'Ely' Gutiérrez hace frente al escándalo tras separación de William Levy con 'look' diseñado por ella

En medio de su reciente separación del actor William Levy, la actriz Elizabeth Gutiérrez hizo una aparición pública en los New You Beauty Awards en Miami este fin de semana.

Según las reseñas de People en Español y Hola! USA, la artista de 45 años lució radiante y sonriente.

Así fue la reaparición de Elizabeth Gutiérrez

La actriz, quien anunció su separación de Levy el pasado 9 de abril en una entrevista para Hola! USA, fue la anfitriona de los New You Beauty Awards.

Elizabeth Gutiérrez desfiló con una sonrisa en la alfombra roja del evento en medio del momento personalmente desafiante por el que atraviesa.

Para la ocasión, eligió un vestido blanco diseñado por ella misma y su estilista Claudia Zuleta, de acuerdo con datos de People en Español.

El vestido, de tirantes y corte recto, resaltaba su figura y estaba adornado con una flor tridimensional. Complementó su look con unos exclusivos zapatos de la marca Louis Vuitton.

Así reapareció Elizabeth Gutiérrez tras anunciar su separación de William Levy. Desfiló por la alfombra roja de los New You Beauty Awards en Miami con un vestido diseñado por ella misma.
Imagen Alejandra Rodríguez/Instagram


La asistencia de la también presentadora en los New You Beauty Awards marca su primera aparición pública desde que confirmó su ruptura con Levy.

La separación de Gutiérrez y Levy ha sido objeto de mucha especulación y atención mediática. La pareja, que ha estado junta durante dos décadas, tiene dos hijos juntos, Christopher, de 18 años, y Kailey, de 14.

A pesar de la ruptura, Gutiérrez expresó en Hola USA! su amor y respeto por Levy, deseándole lo mejor.

A la par de sus declaraciones a ese medio, People en Español y ¡Siéntese Quien Pueda! dieron a conocer reportes policiacos de cuatro visitas que hizo la policía de Miami entre octubre de 2023 y marzo pasado a la casa que compartían William Levy y Elizabeth Gutiérrez.

Según los documentos, se suscitaron "altercados domésticos" entre la la pareja dejando en evidencia celos mutuos y sospechas de presuntas infidelidades por parte de ambos.

Video La llamada de William Levy al 911: preocupado por su hija explica que no sabía nada de ella
