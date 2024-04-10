Elizabeth Gutiérrez admite que "siempre va a amar" a William Levy pese a separación

Video En llanto: el momento en que Elizabeth Gutiérrez confirma su separación de William Levy

Elizabeth Gutiérrez y William Levy rompieron y, según dijo la actriz a la revista Hola!, esta vez es una separación "definitiva". Pero a pesar de sus intenciones de no retomar su tormentosa relación amorosa de más de 20 años con el actor cubano, la presentadora aceptó que su amor por el padre de sus hijos no se ha terminado.

Elizabeth Gutierrez considera a William Levy el "amor de su vida"

La actriz de 45 años compartió que ella "siempre apostó por su relación" e intentó salvarla en más de una ocasión: "Amé a William, creo que no es un secreto que fue el amor de mi vida. Como siempre apostaba y quería mostrarnos cómo éramos" afirmó en la entrevista publicada este 9 de abril.

Aunque ha decidido terminar su vínculo amoroso con William Levy, Elizabeth Gutiérrez no negó que su cariño por el protagonista de Triunfo del Amor prevalecerá.

"Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor y como siempre lo he dicho, estando conmigo o no, lo quiero ver feliz. De eso me enamoré, de su sonrisa... siempre lo quiero ver sonriendo".

Elizabeth Gutiérrez no se separa de William Levy por "falta de amor"

La mamá de Christopher y Kailey Levy confesó que no tomó la decisión de terminar con el galán de telenovelas de 43 años por "falta de amor" de su parte.

"Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció. O sea, lo que queremos en este momento creo que es diferente", explicó.

Elizabeth afirmó que "hay cosas que si no cambian, tú tienes que cambiar. Y esa fue la opción que tuve que tomar".

¿Por qué Elizabeth Gutiérrez decidió romper con William Levy?

Ante los cuestionamientos sobre si los rumores de infidelidad y "malos entendidos" habían sido la causa de su separación de William Levy, la actriz aclaró que sus decisiones "nunca fueron basadas en lo exterior".

"Mi decisión fue basada en lo que yo sé, lo que sabemos los dos, y no era cuando la gente quería que yo tomara una decisión o no la tomara, o nunca me dejé llevar por nadie, ni siquiera mi familia. O sea, mi familia nunca me dijo que tomara una decisión ni mis amistades. Todo el mundo apostaba por nuestra familia. Mis decisiones son solas. Yo las tomo, yo sé cuándo y por eso creo que tal vez me ven en paz, feliz, porque sé que no pude dar más, di todo", aseguró.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy comenzaron su relación en 2002, cuando trabajaron juntos en el reality show 'Protagonistas de novela'. Estuvieron juntos por más de 20 años, pero su relación ha sido turbulenta.