Elizabeth Gutiérrez

Elizabeth Gutiérrez admite que "siempre va a amar" a William Levy pese a separación

Elizabeth Gutiérrez anunció su separación de William Levy en llanto este martes. La actriz confesó que, aunque ya no estén juntos, él fue "el amor de su vida" y contó lo que desea para él.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video En llanto: el momento en que Elizabeth Gutiérrez confirma su separación de William Levy

Elizabeth Gutiérrez y William Levy rompieron y, según dijo la actriz a la revista Hola!, esta vez es una separación "definitiva". Pero a pesar de sus intenciones de no retomar su tormentosa relación amorosa de más de 20 años con el actor cubano, la presentadora aceptó que su amor por el padre de sus hijos no se ha terminado.

Elizabeth Gutierrez considera a William Levy el "amor de su vida"

PUBLICIDAD

La actriz de 45 años compartió que ella "siempre apostó por su relación" e intentó salvarla en más de una ocasión: "Amé a William, creo que no es un secreto que fue el amor de mi vida. Como siempre apostaba y quería mostrarnos cómo éramos" afirmó en la entrevista publicada este 9 de abril.

Aunque ha decidido terminar su vínculo amoroso con William Levy, Elizabeth Gutiérrez no negó que su cariño por el protagonista de Triunfo del Amor prevalecerá.

Más sobre Elizabeth Gutiérrez

Hija de William Levy ya creció: Kailey tiene 15 años y parece hermana de Elizabeth Gutiérrez
2 mins

Hija de William Levy ya creció: Kailey tiene 15 años y parece hermana de Elizabeth Gutiérrez

Univision Famosos
William Levy y su ex toman drástica decisión sobre la mansión que compartieron: piden millonaria suma
0:59

William Levy y su ex toman drástica decisión sobre la mansión que compartieron: piden millonaria suma

Univision Famosos
William Levy revela estar en “un momento muy hermoso” con su hija de 15 años: “¡Dormimos juntos!”
3 mins

William Levy revela estar en “un momento muy hermoso” con su hija de 15 años: “¡Dormimos juntos!”

Univision Famosos
William Levy confiesa si es verdad que retomó su relación con Elizabeth Gutiérrez
2 mins

William Levy confiesa si es verdad que retomó su relación con Elizabeth Gutiérrez

Univision Famosos
Hijo de William Levy y 'Ely' Gutiérrez se gradúa y ella comparte el momento: ¿el actor los acompañó?
1:23

Hijo de William Levy y 'Ely' Gutiérrez se gradúa y ella comparte el momento: ¿el actor los acompañó?

Univision Famosos
La versión de William Levy sobre su arresto: solo habría intentado evitar un conflicto
1:18

La versión de William Levy sobre su arresto: solo habría intentado evitar un conflicto

Univision Famosos
Así fue la llamada al 911 ante el presunto alboroto de William Levy en un restaurante
1:07

Así fue la llamada al 911 ante el presunto alboroto de William Levy en un restaurante

Univision Famosos
Antes del arresto de William Levy todo era risas y camaradería: ventilan presuntas imágenes
1:34

Antes del arresto de William Levy todo era risas y camaradería: ventilan presuntas imágenes

Univision Famosos
William Levy sale de prisión tras pagar fianza: da sus primeras declaraciones
1:15

William Levy sale de prisión tras pagar fianza: da sus primeras declaraciones

Univision Famosos
Las veces que William Levy ha estado implicado en problemas con la policía
1:40

Las veces que William Levy ha estado implicado en problemas con la policía

Univision Famosos

"Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor y como siempre lo he dicho, estando conmigo o no, lo quiero ver feliz. De eso me enamoré, de su sonrisa... siempre lo quiero ver sonriendo".

Elizabeth Gutiérrez no se separa de William Levy por "falta de amor"

La mamá de Christopher y Kailey Levy confesó que no tomó la decisión de terminar con el galán de telenovelas de 43 años por "falta de amor" de su parte.

"Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció. O sea, lo que queremos en este momento creo que es diferente", explicó.

Elizabeth afirmó que "hay cosas que si no cambian, tú tienes que cambiar. Y esa fue la opción que tuve que tomar".

¿Por qué Elizabeth Gutiérrez decidió romper con William Levy?

Ante los cuestionamientos sobre si los rumores de infidelidad y "malos entendidos" habían sido la causa de su separación de William Levy, la actriz aclaró que sus decisiones "nunca fueron basadas en lo exterior".

"Mi decisión fue basada en lo que yo sé, lo que sabemos los dos, y no era cuando la gente quería que yo tomara una decisión o no la tomara, o nunca me dejé llevar por nadie, ni siquiera mi familia. O sea, mi familia nunca me dijo que tomara una decisión ni mis amistades. Todo el mundo apostaba por nuestra familia. Mis decisiones son solas. Yo las tomo, yo sé cuándo y por eso creo que tal vez me ven en paz, feliz, porque sé que no pude dar más, di todo", aseguró.

PUBLICIDAD

Elizabeth Gutiérrez y William Levy comenzaron su relación en 2002, cuando trabajaron juntos en el reality show 'Protagonistas de novela'. Estuvieron juntos por más de 20 años, pero su relación ha sido turbulenta.


Relacionados:
Elizabeth GutiérrezWilliam LevyFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD