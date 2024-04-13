¿Ya no hay vuelta atrás? Las posturas de William Levy y Elizabeth Gutiérrez ante la ruptura

Video William Levy no quiere saber nada de Elizabeth Gutiérrez: “Nunca más la voy a perdonar”

Después de meses de especulaciones, Elizabeth Gutiérrez confirmó, en entrevista con ¡Hola!, que su relación con William Levy había terminado tras 20 años juntos y estaban separados desde hace un par de meses.

Aunque no ahondó en la causa de la ruptura, dejó claro que ambos tienen sus versiones y para ella "una relación es basada en amor y respeto. Y cuando una de las dos falla, entonces ahí es que estamos mal".

PUBLICIDAD

A lo largo de su historia enfrentaron crisis que los llevaron a terminar en varias ocasiones, pero al final siempre retomaban su relación. Sin embargo, en esta ocasión podría ser diferente.

¿Para Elizabeth Gutiérrez la separación de William Levy es definitiva?

En la entrevista, la actriz fue cuestionada al respecto y así respondió.

" Yo no soy la que decido... Yo estoy dejando que Dios escriba mi historia como siempre lo he dejado, que él escriba mi historia. Siento, de verdad, que en ese momento estoy en medio del océano y estoy sobreviviendo".

Debido a la relación intermitente que mantuvieron, la cual ha estado rodeada de rumores y especulaciones de presuntas infidelidades de parte del actor, ha causado que el público cuestione por qué seguían juntos, situación con la que Elizabeth supo lidiar.

"Mis decisiones nunca fueron basadas en lo exterior. Mi decisión fue basada en lo que yo sé, lo que sabemos los dos, y no era cuando la gente quería que yo tomara una decisión o no la tomara, o nunca me dejé llevar por nadie. Mis decisiones son solas. Yo las tomo, yo sé cuándo y por eso creo que tal vez me ven en paz, feliz, porque sé que no pude dar más, di todo", compartió a la revista.

William Levy dice que no volverá a "perdonar" a Elizabeth Gutiérrez

Por su parte, el actor fue tajante sobre el tema y aseguró que es el final de su relación como pareja y esta vez es "definitivo".

Aunque no ha dado entrevistas, el periodista Lucho Borrego compartió en la emisión del 11 de abril de ¡Siéntese Quien Pueda! que pudo platicar con William y dijo sentirse "profundamente indignado" por las declaraciones que la madre de sus hijos dio a ¡Hola!

PUBLICIDAD

Lo cuestionó si retomarían su relación en algún momento como lo han hecho en el pasado y su respuesta fue contundente: "No, esto es definitivo, nunca más la voy a perdonar".

El cubano confesó que su mayor molestia sobre la entrevista es "que se haya victimizado cuando él nunca ha hablado".

"¿Cómo así que ella dio todo y yo no di nada?", dijo William en la plática con Lucho Borrego. "Trabajamos como familia no solo por los niños, sino también porque pensamos como familia. Solo está pensando en ella, yo también di lo mejor de mí, no solamente vi por mi familia, también vi por ella", sentenció Levy.