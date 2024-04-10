¿Cómo se encuentran los hijos de William Levy y Elizabeth Gutiérrez tras su separación? La actriz lo confiesa

Video Elizabeth Gutiérrez y su hija ya no vivirían con William Levy: reportan separación “definitiva”

Elizabeth Gutiérrez confirmó su separación de William Levy tras 20 años de relación este 9 de abril en entrevista con HOLA.

“Siempre aposté por mi relación. Amé a William, creo que no es un secreto que fue el amor de mi vida… Porque como esos momentos vivimos muchos durante los 20 años que estuvimos juntos. Actualmente, no estamos juntos”, sentenció la actriz.

En la misma entrevista, la actriz destapó cómo se encuentran sus hijos, Christopher y Kailey, ante la separación de sus famosos padres.

Así se encuentran los hijos de William Levy y Elizabeth Gutiérrez ante la separación

La hoy expareja de William Levy dio a conocer cómo están sus hijos ante la ruptura familiar que viven, señalando que “están en paz” y saben que tienen el amor de sus padres por siempre.

“William es un excelente padre y el amor de ambos no les hace falta, así que ellos están bien y van a estar bien”, precisó.

Confesó que "no era lo ideal para ninguno de nosotros", pero afirmó que saldrán adelante.

"Las cosas pasan y hay que seguir adelante, hay que demostrar que también, aunque te sientas derrotado de alguna manera, tienes que seguir con la frente en alto y seguir adelante".

Ella es Kailey, la hija de William Levy y Elizabeth Gutiérrez Imagen Instagram



Aunque habló de la actitud que tomaron sus hijos, Elizabeth Gutierrez evitó decir quién abandonó la casa que compartían en Miami, asegurando que “no quería entrar en detalles de cómo están manejando la separación” y que es algo que “les corresponde a ellos” como familia.

Pese a la negativa de la actriz a dar más detalles sobre su ruptura y los términos a los que llegaron, People en Español aseguró este 9 de abril que la actriz fue la que abandonó el hogar junto a su hija Kailey y que “vive en un departamento con la niña”.

También señalaron que Christopher Levy se quedó, presuntamente, en la casa con su papá y que habría dicho: "Yo no dejo a mi papá solo”.

Reportan que William Levy y su primogénito comparten la misma casa y que el actor se está haciendo responsable de cuidarlo. “Él está haciendo de papá y mamá, se levanta, hace su desayuno, lo cuida, hace todo. A la niña la ha visto, aunque ella vive con su mamá”.

Así luce Christopher, hijo de William Levy y Elizabeth Gutiérrez Imagen Instagram

Ellos son los hijos de William Levy y Elizabeth Gutiérrez

En 2006, Elizabeth Gutiérrez y William Levy se convirtieron en papás por primera vez con el nacimiento de su hijo Christopher, y cuatro años después le dieron la bienvenida a Kailey.

Desde que formaron su familia, los actores han presumido en redes sociales a sus pequeños, quienes causaban revuelo por el gran parecido físico que tienen con el galán cubano.

Fans del cubano señalan que Christopher es el vivo retrato de su papá, llamándolo "su clon" y hasta su "versión mini".

Pese a ser idéntico a William Levy, el joven de hoy 18 años no está interesado en el espectáculo y desea convertirse en beisbolista profesional. En octubre de 2020, su sueño estuvo a punto de verse frustrado cuando sufrió un fuerte accidente en un cochecito de golf en Weston, Florida.

Christopher se sometió a tres cirugías porque su pierna quedó atrapada debajo del vehículo, por lo que pasó varias semanas en el hospital y tuvo una recuperación lenta.

“Mi hijo había tenido un accidente y me tocó irme y dejarlo en medio de la recuperación. Tuvo un accidente con un carrito de golf y no pudo caminar por muchos meses. Yo era el que lo cargaba. Su mamá también, pero estábamos ahí apoyándolo”, contó William Levy a El Hormiguero en 2022.

Kailey Levy, quien también heredó la belleza de su papá, sí desea seguir los pasos del cubano en la actuación y según reveló Gutiérrez en Despierta América participará en un proyecto con William Levy.

“Mi hija va a hacer, próximamente, una serie con William en España. Ella quiere, la apoyamos. Es un mundo complejo, pero si tienes el visto bueno, va. Como nosotros que la vamos a apoyar y que ya hemos pasado por todo; creo que es muy diferente”, sentenció la actriz.