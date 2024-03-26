Elena Larrea habría enviado un último mensaje antes de su muerte: revelan a quién y lo que decía

Video "No puedo respirar": los supuestos y angustiantes últimos mensajes de Elena Larrea antes de morir

Azul Oliva, amiga de Elena Larrea, respondió a las persistentes especulaciones sobre la muerte de la activista y fundadora de Cuacolandia. En sus declaraciones, reveló con quién supuestamente la modelo mantuvo su última conversación.

El 20 de marzo pasado, las redes sociales del refugio de equinos informaron que Elena Larrea falleció a los 31 años debido a una trombosis pulmonar que generó un coágulo en su pulmón.

A pesar del comunicado oficial, las conjeturas en las redes sociales no han cesado, y algunos afirman que a Elena Larrea "la silenciaron".

Aclaran cómo habrían sido los últimos momentos de Elena Larrea

Con el propósito de despejar las dudas, Azul Oliva, usuaria de TikTok y persona cercana a la activista, compartió detalles sobre cómo habrían sido las últimas semanas de Elena Larrea hasta el día de su fallecimiento.

Según Azul Oliva, Elena Larrea aún se encontraba en proceso de recuperación tras una cirugía a la que se sometió en enero pasado. Aunque aparentaba estabilidad, entre el 8 y 9 de marzo, habría comenzado a experimentar los primeros síntomas de dolor en su pierna.

Durante esas semanas, Elena vivía bajo una gran carga de estrés. Supuestamente, atravesaba dificultades con su novio y se había enfrentado al complicado rescate de uno de sus animales. Por esta razón, habría ignorado las molestias en su pierna, comentó Azul Oliva en el video publicado en TikTok.

Hasta ese momento, presuntamente, Elena atribuía el malestar a un problema con un ligamento y buscaría ayuda en fisioterapia. Fue allí donde habría recibido el primer diagnóstico: una arteria tapada.

La modelo, que debutó en OnlyFans para mantener el santuario de animales que fundó, agendaría una cita con un especialista. Fue entonces cuando, afirma Azul, le informaron que tenía cuatro arterias tapadas.

Elena solicitó descansar en su hogar y envió a su chofer a buscar medicamentos. Mientras tanto, la mujer que la asistía en casa le pedía algo para comer, dijo Oliva.

“Todos sabíamos que era muy terca”, comentó Oliva. Elena habría insistido en quedarse en su casa a reposar. Cuando finalmente fueron a buscarla a su habitación, Elena Larrea presuntamente yacía desvanecida en su cama.

¿A

quién le escribió Elena Larrea antes de morir?

Azul Oliva afirmó que cuando Elena Larrea regresó del hospital, mantuvo comunicación con su madre, con quien habría tenido su última conversación.

“Lo primero que hizo al llegar a su casa fue escribirle a su mamá por WhatsApp. Estaban hablando, y ya le había mencionado a su mamá lo de la arteria tapada. Le dijo: ‘Me siento muy mal, me duele mucho la pierna’. Su mamá le respondió: ‘Vete ahora mismo al hospital, yo ya voy para allá’. El último mensaje que Elena pudo enviar fue a su mamá, y le dijo: ‘Mamá, no puedo respirar’. Fue alrededor de las 2:24 de la tarde”, compartió.

En su despedida, solo estarían presentes pocas personas, los más cercanos, afirmó su amiga. Además, recordó que Elena Larrea quiso dejar todo en orden, como si hubiera presentido su partida.

“Algo que me conmovió muchísimo es que el día lunes, ella dijo: ‘Vamos a ordenar mi cuarto’, algo que nunca hacía. Comenzó a poner todo en su lugar. También le pidió: ‘Sácame los jeans negros, plánchame esta camisa, límpiame el sombrero…’. Básicamente, eligió su último atuendo. A veces dicen que uno siente su propia muerte”.