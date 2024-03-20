Muere a los 31 años Elena Larrea, modelo y fundadora de Cuacolandia

Video Muere Elena Larrea, influencer que sacó su OnlyFans para ayudar a los animales

Elena Larrea, modelo y activista en pro de los animales, falleció el martes 19 de marzo a los 31 años, según informó la organización Movimiento Animalista de Puebla.

A través de Instagram, expresaron: “Querida Elena de @cuacolandia, saber de esta lamentable noticia en la madrugada nos llenó de mucha tristeza. Hoy no solo perdimos a una amiga, sino que también los animales perdieron a una mujer aguerrida, un gran ejemplo de lucha para las nuevas generaciones”.

El gobernador del estado de Puebla, Sergio Salomón, envió sus condolencias a familiares y amigos de la activista: “Lamento profundamente el deceso de Elena Larrea, una luchadora incansable por la defensa del bienestar animal. A nombre del Gobierno de Puebla, extendemos nuestro abrazo solidario a sus seres queridos”.

¿Quién fue Elena Larrea?

Elena Larrea se destacó por su lucha en favor de la defensa y protección de caballos, yeguas, asnos, burros y todos los equinos víctimas de maltrato. En 2017, fundó el refugio Cuacolandia en Puebla, donde se rescataron más de 300 ejemplares, según reveló en una entrevista pasada con Infobae.

Respecto al destino de los animales bajo el resguardo de Cuacolandia, el gobernador de Puebla aseguró: “A través de la Secretaría de Medio Ambiente, garantizaremos su cuidado y brindaremos toda la ayuda necesaria para que otros ejemplares sean atendidos por las instancias que los rescataron. Priorizaremos en todo momento su bienestar. Seguiremos tu ejemplo. Descansa en paz, Elena”.

Tras enfrentar dificultades económicas derivadas de la pandemia de coronavirus, Elena Larrea incursionó en un sitio de suscripción de contenido explícito para cubrir los gastos de mantenimiento de su refugio.

El 15 de febrero pasado, Elena Larrea, junto al colectivo Movimiento Animalista de Puebla, logró que se tipificara en el estado de Puebla como delito la zoofilia.

¿De qué murió Elena Larrea?

Mediante la cuenta oficial de Cuacolandia, se dio a conocer el fallecimiento de Elena Larrea a causa de una trombosis pulmonar.

El comunicado expresaba: “Con profundo pesar, informamos de la partida de Elena Larrea, presidenta y fundadora de Cuacolandia. Lamentablemente, el día de ayer, martes 19 de marzo de 2024, a las 15:30 horas, falleció debido a una trombosis pulmonar que le ocasionó un coágulo en el pulmón”.