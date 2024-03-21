Elena Larrea

Angelique Boyer, Consuelo Duval y más famosos lamentan repentina muerte de Elena Larrea a los 31 años

A través de redes sociales, el mundo del espectáculo lamentó el repentino fallecimiento de la modelo y fundadora de Cuacolandia.

Paulina Flores
Por:Paulina Flores
Video Elena Larrea, ‘influencer’ que apoyaba a los animales desde OnlyFans, dio esta noticia antes de morir

La noticia sobre la partida repentina de Elena Larrea, modelo y fundadora de Cuacolandia, conmovió a la comunidad artística. A través de la página oficial del refugio que ella creó en 2017, se informó sobre su fallecimiento debido a una trombosis pulmonar.

Famosos lamentan muerte de Elena Larrea

Famosos como Angelique Boyer, Consuelo Duval, Maribel Guardia y Montserrat Oliver expresaron sus condolencias y cariño hacia la activista, quien dedicó su vida al rescate de caballos maltratados y a la protección de los derechos de los animales.

Majo Aguilar, en la zona de comentarios del comunicado de Cuacolandia, escribió: “¡La reina de los caballos! ¡La más grande! ¡Bravo siempre Elena! Acá haremos lo que se tenga que hacer para seguir tu trabajo incansable, tu lucha no parará. Promesa”.

Angelique Boyer, con un emoji de corazón roto, y Consuelo Duval, en una publicación de Instagram, recordaron la voz incansable de Elena en defensa de los indefensos y criminales. A pesar de su partida, prometieron seguir gritando en honor a ella y a su fundación.


Maribel Guardia, Angela Aguilar, Regina Blandón y Federica Quijano también reaccionaron consternadas ante la triste noticia. Elena Larrea dejó una huella imborrable en la lucha por los derechos de los animales y su legado perdurará.

“Que tristeza que una persona tan bella y fuerte como Elena se haya ido tan rápido. Estoy segura de que en el cielo ya la recibieron todos estos unicornios hermosos que rescató y que su legado y su ejemplo quede en todos nosotros como una obligación a convertirnos en mejores personas. Vuela muy alto que tu trabajo en la tierra fue excepcional”, publicó la integrante de Kabah.

Sylvia Pasquel expresó que “descansa en paz querida Elena. Que en tu cabalgata al cielo encuentres mucha luz ¡Buen viaje y gracias por tanto!” a quien Montserrat Oliver se sumó con “Gracias por todo lo que hiciste por ellos, Elena”.

¿Quién fue Elena Larrea?

Elena Larrea, fundadora de Cuacolandia, estableció un santuario en Atlixco, Puebla, donde brindó refugio y cuidado a centenares de caballos maltratados desde 2017. Además de su labor como activista, Elena también se destacó como modelo en OnlyFans, utilizando los ingresos para cubrir los gastos de mantenimiento de Cuacolandia.

En un logro significativo, en febrero pasado, junto al colectivo Movimiento Animalista de Puebla, Elena contribuyó a que la zoofilia fuera tipificada como delito en el estado de Puebla.

Elena Larrea

