Famoso reggaetonero prefiere a Danna sobre Belinda por esta razón

Video Shakira exhibe a una hambrienta Belinda en plena fiesta y frente a Danna Paola y otras famosas

'El Malilla' confesó que, a diferencia de muchos de sus colegas, Belinda no es su 'crush' y prefiere a Danna.

"¿También es tu 'crush'?", preguntó un reportero al reggaetonero mexicano. "No, mi 'crush' es más Danna", dijo sonriente a los medios de comunicación.

Confesó que está "enamorado de Danna desde niño" cuando veía 'Amy, la Niña de la Mochila Azul', telenovela que puedes ver en ViX.

Aunque le gusta más la protagonista de 'Atrévete a Soñar', telenovela que también puedes ver en ViX, 'El Malilla' aseveró que no descartaría grabar una colaboración con la intérprete de 'Sapito', pues ambas son grandes exponentes del pop en México.

"Sí, también con Belinda, con cualquiera de las dos (...) Estaría lindo que Belinda o que Danna hicieran un 'perreo'". Incluso, al cantante no le desagradaría incursionar en "su mundo más pop", finalizó.

La supuesta rivalidad entre Belinda y Danna Paola

Durante muchos años se especuló que Belinda y Danna Paola tenían una fuerte rivalidad, pues fueron estrellas infantiles de las telenovelas y después por su música. Sin embargo, ambas lo han desmentido en varias ocasiones.

En 2020 durante la entrega de los Spotiy Awards, las cantantes pusieron un alto a los rumores al aparecer juntas en una imagen tomada en los camerinos donde dejaron claro que no existe ninguna rivalidad.

"Girl Power! Las mujeres estamos para apoyarnos, no para competir", publicó Danna en una fotografía.

Belinda y Danna en los Spotify Awards. Imagen Danna/Instagram

Recientemente, ambas estrellas de la música fueron invitadas por Shakira a una fiesta privada que la colombiana organizó para promocionar el lanzamiento de su tema 'Soltera'. En las imágenes que circularon se les vio muy divertidas en la reunión.

Días más tarde, Danna declaró en entrevista con el programa Hoy que nunca ha tenido rencillas con 'Beli'.

"Eso lo crea la prensa, y los fans, los antifans. No, la verdad que yo siempre los he admirado mucho, es la cuarta vez que nos vemos, hemos creado una energía muy linda, igual con Kenia (Os), verlas hacer una canción juntas es increíble, y lo que más amo es que tienen una energía muy limpia, muy linda", compartió.

"Creo que eso es más allá, lo que se crean allá afuera, que antes pasaba mucho, es muy de telenovela, es un 'mexican core' (núcleo mexicano), siento, pero no, para nada, nos llevamos muy bien", sentenció.

¿Quién es 'El Malilla'?

'El Malilla', cuyo nombre real es Fernando Hernández Flores, es un cantante mexicano de reggaetón. Comenzó su carrera musical a los quince años, inicialmente como un pasatiempo en la escena del rap

Ha lanzado varios sencillos y dos EPs. El primero fue 'Nunca santa, siempre perreadora', el cual salió en enero de 2021 e incluye canciones como 'Perreo en la esquina' y 'Rakata'. En 2023, tuvo un avance significativo en su carrera al ser telonero en un concierto de Grupo Firme en el Zócalo de Ciudad de México.

En 2024, 'El Malilla' continuó su ascenso en la música urbana mexicana, colaborando con artistas como J Balvin y participando en importantes festivales como el Coca-Cola Flow Fest y La Santa Fiesta en el Foro Sol.