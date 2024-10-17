No solo le regaló las orillas de su pizza: Shakira dio costoso obsequio a Belinda en su fiesta

Video Shakira exhibe a una hambrienta Belinda en plena fiesta y frente a Danna Paola y otras famosas

Con motivo del lanzamiento de su nuevo sencillo, Shakira organizó una exclusiva reunión denominada ‘Soltera’s house party’ el pasado lunes 14 de octubre, donde no solo le regaló las orillas de su pizza a Belinda sino también un costoso y simbólico presente.

La cantante colombiana compartió en su cuenta de Instagram fotografías obsequio con el que sorprendió a Belinda, Danna Paola, Kenia Os y demás invitadas a su fiesta.

De acuerdo con las imágenes, Shakira les entregó un costoso dije en forma de lobo, que significaría que todas forman parte de “su manada”.

Shakira sorprendió a su team con un dije en forma de lobo. Imagen Shakira / Instagram



El dije estaría bañado el oro amarillo y según reveló la intérprete, se trata de un trabajo del joyero George Khalife, a quien etiquetó en la misma publicación.

Esta joya seria una réplica que Khalife le obsequió a Shakira en abril pasado y que semanas después, la cantante puso a la venta en su sitio web. El dije tiene un costo de 50 dólares.

Así presumió Shakira el collar que le regaló a Belinda y demás invitadas. Imagen Shakira / Instagram



Según la descripción del sitio web de Shakira, el collar en forma de lobo está hecho de plata esterlina y diamantes. Asimismo, cuenta con una cadena de 18 pulgadas y una lágrima que hace honor a la era de ‘Las mujeres ya no lloran’.

Shakira presume su dije de lobo. Imagen George Khalife / Instagram

Shakira exhibió a una ‘hambrienta’ Belinda

Durante su ‘Soltera’s house party’, Shakira también exhibió a una hambrienta Belinda y es que, durante la cena que les preparó, la cantante declaró que su amiga tenía mucha hambre.

“Belinda y yo no paramos de comer…. Somos las únicas que no paramos de comer”, aseguró durante su live de Instagram.

“Yo no paro de comer porque tú no te comes los ‘crust’. Estos ‘crust’ me los voy a comer yo”, le respondió Belinda.