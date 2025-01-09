Eiza González deja su casa con el "corazón destrozado” por devastadores incendios en Los Ángeles
La mexicana dio a conocer que tuvo que dejar su hogar. Ella mostró videos del instante en el que “escapaba” del área en peligro y aseguró que era como “manejar en el infierno”.
Eiza González se suma a las celebridades, como Ben Affleck, que se han visto en la necesidad de dejar su hogar debido a los incendios que actualmente afectan varias zonas de Los Ángeles.
La noche de este 8 de enero, la mexicana reveló su situación por medio de un mensaje en sus historias de Instagram.
“Nunca he sentido tanto miedo en mi vida. Estoy en ‘shock’ y con pánico absoluto. Salir de mi casa sabiendo que lo más probable es que sea la última vez que la vea y sin saber lo que vendrá después”, escribió.
Ella continuó: “Oír a mis seres queridos llorar y entrar en pánico. Perderlo todo. No me queda otra más que rezar. Esta es la peor pesadilla y no va a terminar. Tengo el corazón destrozado”.
La actriz igualmente compartió un par de videos en los que se puede apreciar el fuego a lo lejos: “La vista mientras intentamos escapar. Como conducir en el infierno”.
Previamente, ella informó que el siniestro creció de forma alarmante, pasando de afectar 5000 acres (2 mil 23 hectáreas) a 21,000 acres (8 mil 498 hectáreas) en “menos de 10 horas”.
“Estos incendios han cobrado vidas y no pueden controlarlos. Evacúa. Deja de esperar, se están moviendo más rápido de lo que hubieran esperado”, explicó.
Al momento, González no ha dado a conocer a dónde se trasladó, si decidió dejar la ciudad ni cómo se encuentra actualmente.
¿Dónde está la mansión de Eiza González en Los Ángeles?
De acuerdo con Architectural Digest México y Latinoamérica, Eiza González adquirió en enero de 2023 una residencia en Ojai, al noroeste de Los Ángeles, donde han habitado famosas como Ellen DeGeneres y Reese Witherspoon.
La exestrella de telenovelas pagó por su nueva mansión la cantidad de 4 millones de dólares, según TV Azteca.
La propiedad, reportan, tiene una extensión de 4,351 pies y cuenta con tres habitaciones, 3 baños completos, una oficina, un espacio para huéspedes y un garaje para dos automóviles.
La cocina es amplia y abierta, con electrodomésticos de alta gama y una isla central que funciona como desayunador; la sala, tiene una gran puerta que da a las áreas verdes.
Hasta ahora, se desconoce si esta sería la vivienda que Eiza tuvo que abandonar a causa de los incendios pues ella no lo especificó en su misiva.