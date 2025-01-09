Eiza González deja su casa con el "corazón destrozado” por devastadores incendios en Los Ángeles

Video Famosos pierden lujosas mansiones en incendio de Pacific Palisades: una costaba 10 millones de dólares

Eiza González se suma a las celebridades, como Ben Affleck, que se han visto en la necesidad de dejar su hogar debido a los incendios que actualmente afectan varias zonas de Los Ángeles.

La noche de este 8 de enero, la mexicana reveló su situación por medio de un mensaje en sus historias de Instagram.

“Nunca he sentido tanto miedo en mi vida. Estoy en ‘shock’ y con pánico absoluto. Salir de mi casa sabiendo que lo más probable es que sea la última vez que la vea y sin saber lo que vendrá después”, escribió.

Ella continuó: “Oír a mis seres queridos llorar y entrar en pánico. Perderlo todo. No me queda otra más que rezar. Esta es la peor pesadilla y no va a terminar. Tengo el corazón destrozado”.

Eiza González informó que tuvo que evacuar su casa por los incendios en Los Ángeles. Imagen Eiza González/Instagram

La actriz igualmente compartió un par de videos en los que se puede apreciar el fuego a lo lejos: “La vista mientras intentamos escapar. Como conducir en el infierno”.

Previamente, ella informó que el siniestro creció de forma alarmante, pasando de afectar 5000 acres (2 mil 23 hectáreas) a 21,000 acres (8 mil 498 hectáreas) en “menos de 10 horas”.

“Estos incendios han cobrado vidas y no pueden controlarlos. Evacúa. Deja de esperar, se están moviendo más rápido de lo que hubieran esperado”, explicó.

Eiza González mostró cómo "escapó" en medio de los incendios en Los Ángeles. Imagen Eiza González/Instagram

Al momento, González no ha dado a conocer a dónde se trasladó, si decidió dejar la ciudad ni cómo se encuentra actualmente.

¿Dónde está la mansión de Eiza González en Los Ángeles?

De acuerdo con Architectural Digest México y Latinoamérica, Eiza González adquirió en enero de 2023 una residencia en Ojai, al noroeste de Los Ángeles, donde han habitado famosas como Ellen DeGeneres y Reese Witherspoon.

La exestrella de telenovelas pagó por su nueva mansión la cantidad de 4 millones de dólares, según TV Azteca.

La propiedad, reportan, tiene una extensión de 4,351 pies y cuenta con tres habitaciones, 3 baños completos, una oficina, un espacio para huéspedes y un garaje para dos automóviles.

La cocina es amplia y abierta, con electrodomésticos de alta gama y una isla central que funciona como desayunador; la sala, tiene una gran puerta que da a las áreas verdes.