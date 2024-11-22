Eiza González

Eiza González reacciona tajante a rumores de que ‘quitó’ protagonismo a Belinda en premiación

Luego de que se asegurara que sería una de las conductoras del evento ‘El hombre del Año de GQ’, en lugar de Belinda, Eiza González rompió el silencio. ¿Son rivales? ¿Quiere trabajar con ella?

Eiza González se pronunció contundentemente acerca de los rumores de que supuestamente le arrebató a Belinda el papel como presentadora del evento ‘El hombre del Año de GQ’.

Fue la comunicadora conocida como ‘Chamonic’ la que informó al respecto de la presunta situación que reviviría la alegada rivalidad entre las actrices.

“Me cuentan que, al parecer, le dijeron a Belinda que ya no sería la co-conductora, porque la revista GQ eligió que la artista internacional, así es como la presentan, Eiza González sea quien conduzca”, indicó el 21 de noviembre.

“Veremos si Belinda va y canta algún tema bélico”, añadió, especulando que ella realizaría una presentación musical en la celebración.

Imagen Chamonic/Instagram

Eiza González reacciona a rumores sobre ella y Belinda

La noche de ayer, finalmente se realizó ‘El hombre del Año de GQ’ y, efectivamente, Eiza González fue una de las asistentes.

Imagen Mezcalent

Quien protagonizara la telenovela ‘Amores verdaderos’, que puedes ver aquí en ViX, aclaró personalmente los señalamientos que involucran a la intérprete de ‘Sapito’.

“¿Cómo te sentiste ahora que triunfaste sobre Belinda y te escogieron a ti para conducir?”, le cuestionó un reportero, según se aprecia en el video publicado por la periodista Berenice Ortiz.

“Eso no es cierto”, respondió la también modelo tajantemente, “yo no estoy conduciendo. Yo no voy a conducir”.

Al ser cuestionada en cuanto a la posibilidad de laborar “en algún momento” con su colega en la industria, ella pareció revelar que no lo había considerado.

“Es que yo no canto. ¿Yo en qué voy a cantar?”, respondió, para luego añadir: “me encantaría trabajar con todas las latinas, es que hay millones: ella, Danna, que le está yendo increíble”.

“Tenemos mujeres con talento para aventar para arriba, así que ojalá. Mientras más vengan al nivel mundial y que nos vean, mejor, es una representación internacional de lo que hay en nuestro país”, externó.

Finalmente, ante el micrófono de Televisa Espectáculos, Eiza calificó a Belinda como “supertalentosa” y “superguapa”.

Belinda se luce en evento lejos de Eiza González

Por su parte, Belinda no acudió a la mencionada ceremonia. En su lugar, estuvo en ‘The party of dreams’, fiesta organizada por Swarovski.

Ella presumió en sus historias de Instagram momentos de la velada, para la que lució un vestido negro brillante con una abertura al lado que le permitió mostrar su pierna.

Ahí, compartió con Loreto Peralta, quien estelarizó en su infancia la película ‘No se aceptan devoluciones’, al lado de Eugenio Derbez.

Imagen Belinda/Instagram
