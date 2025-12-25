Eiza González Eiza González pondría alto a polémica y aclararía si bailó con Diego Boneta en concierto de Bad Bunny Tras hacerse virales videos donde los actores bailan dentro de 'La Casita' en un concierto de Bad Bunny, se rumoró que Renata Notni se había puesto celosa.



Eiza González habría puesto alto a las especulaciones de que habría provocado los celos de Renata Notni, tras bailar "muy pegadita" con Diego Boneta en 'La Casita' de Bad Bunny, en uno de los conciertos del cantante puertorriqueño.

En las imágenes se aprecia a Boneta y González bailando y cantando al ritmo de los éxitos del 'Conejo Malo' en la zona exclusiva de los invitados especiales del boricua.

Sin embargo, existen videos que circulan en redes en donde, presuntamente, el actor y su novia Renata parecería que podrían estar discutiendo y ella le jalaría el cabello a su novio.

Eiza González pone alto a las especulaciones

Las imágenes crearon una ola de comentarios divididos, pues había quienes criticaban a Eiza por su cercanía con Diego por tener novia, mientras que otros defendían a la actriz y señalaban que "solo estaban bailando".

En medio de la polémica en redes, González habría reaccionado y desmentido cualquier comportamiento inapropiado con el actor.

"Claramente estoy bailando con mi amiga enfrente de mí y estamos en una casita pegados unos al otro. No empiecen a inventar", habría escrito la actriz en uno de los videos virales de TikTok, reportó la revista Quién.

Eiza González habría reaccionado a polémica con Diego Boneta. Imagen Quién/Instagram

¿Diego Boneta y Renata Notni en crisis de pareja?

El 23 de diciembre los actores intercambiaron mensajes que demostrarían que siguen igual de enamorados.

Diego publicó una foto de Renata junto a su mascota y escribió "Mis nenas". Por su parte, la actriz retomó la imagen y añadió "Te amo".

Desde 2021 los famosos mantienen un noviazgo.