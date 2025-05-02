Eiza González estaría saliendo con famoso tenista: aseguran que ella “está muy enamorada”
La actriz desató rumores de romance con el tenista búlgaro Grigor Dimitrov tras ser captados de la mano y en aparente situación romántica por las calles de Madrid, en España.
Eiza González estaría saliendo con el tenista búlgaro Grigor Dimitrov desde hace semanas.
La actriz fue captada de la mano y en aparente situación romántica junto al deportista por las calles de Madrid, España, el 30 de abril, segun reportes de la revista People.
La intérprete, de 35 años, llevaba puesta una chaqueta negra a juego con sus pantalones negros y zapatos del mismo tono, mientras que Dimitrov un chaqueta y camisa oscuras a juego con pantalones color canela y tenis blancos.
De acuerdo con información revelada este viernes 2 de mayo durante la emisión de El Gordo y La Flaca, Eiza González estaría “muy enamorada” del tenista búlgaro.
Los rumores de una supuesta relación amorosa entre Eiza González y Grigor Dimitrov comenzaron el 26 de abril, luego de que la estrella de ‘Ambulance’ asistiera a uno de los partidos del tenista en el Abierto de Madrid.
Un video compartido por un fan en X mostraría a la actriz diciéndole al atleta: “increíble, cariño, increíble”, mientras Dimitrov la abrazaba y la saluda a ella y a un grupo de personas, entre las que se encontraba Eva Longoria.
¿Habrá amor?🥰— Iván Aguilar (@ivabianconero) April 26, 2025
Grigor Dimitrov🇧🇬 celebró su victoria en Madrid con un box lleno de estrellas de Hollywood
😘Saludo a Eva Longoria y beso a Eiza González#MMOPEN
pic.twitter.com/WPzJMbmxIb
Hasta el momento, Eiza González no ha confirmado ni desmentido una relación amorosa con el tenista búlgaro Grigor Dimitrov.