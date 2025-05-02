Eiza González estaría saliendo con famoso tenista: aseguran que ella “está muy enamorada”

Video Eiza González con su galán y sus tacones favoritos por todos lados

Eiza González estaría saliendo con el tenista búlgaro Grigor Dimitrov desde hace semanas.

La actriz fue captada de la mano y en aparente situación romántica junto al deportista por las calles de Madrid, España, el 30 de abril, segun reportes de la revista People.

Así captaron a Eiza González y a Grigor Dimitrov en Madrid. Imagen The Grosby Group



La intérprete, de 35 años, llevaba puesta una chaqueta negra a juego con sus pantalones negros y zapatos del mismo tono, mientras que Dimitrov un chaqueta y camisa oscuras a juego con pantalones color canela y tenis blancos.

De acuerdo con información revelada este viernes 2 de mayo durante la emisión de El Gordo y La Flaca, Eiza González estaría “muy enamorada” del tenista búlgaro.

Eiza González y Grigor Dimitrov encendieron rumores de romance tras ser captados de la mano en Madrid. Imagen Grosby Group



Los rumores de una supuesta relación amorosa entre Eiza González y Grigor Dimitrov comenzaron el 26 de abril, luego de que la estrella de ‘Ambulance’ asistiera a uno de los partidos del tenista en el Abierto de Madrid.

Un video compartido por un fan en X mostraría a la actriz diciéndole al atleta: “increíble, cariño, increíble”, mientras Dimitrov la abrazaba y la saluda a ella y a un grupo de personas, entre las que se encontraba Eva Longoria.

Hasta el momento, Eiza González no ha confirmado ni desmentido una relación amorosa con el tenista búlgaro Grigor Dimitrov.