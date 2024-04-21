Eiza González estalla contra quien la acusa de "racista" por supuestamente ignorar a actor nigeriano

Video 'Lola, érase una vez': Eiza González fue criticada por su apariencia y otros secretos de la telenovela

La actriz mexicana Eiza González ha respondido a las acusaciones de racismo de las que ha sido objeto en las últimas horas.

Los señalamientos surgieron después de que un usuario de la red social X publicó un video en el que supuestamente la artista ignoraba al actor nigeriano Babs Olusanmokun en la alfombra roja de la película 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare'.

Eiza González responde a acusaciones de racismo

El video, que se volvió viral rápidamente, mostraba a Eiza González saludando a Henry Cavill mientras Babs Olusanmokun parecía acercarse a ella.

Esto llevó a algunos usuarios a acusar a la mexicana de presunto racismo, alegando que había supuestamente ignorado a Olusanmokun debido a su raza.

"En este video podemos apreciar lo racista que es la actriz Eiza González", acusó la cuenta desde la cual salió el video.

Esta fue la publicación que acusó a Eiza González de "racista" por supuestamente ignorar a su compañero actor nigeriano Babs Olusanmokun. Imagen X



En respuesta, la actriz no se quedó callada y compartió el contexto de la situación en su cuenta de X.

"Bueno (sic) intento para tratar de destruir la integridad de una persona", escribió Eiza González este 20 de abril dando respuesta directa al usuario que lanzó la acusación.

" Babs es un gran amigo, tan amigo que llegamos juntos al evento", prosiguió, "este video de 3 segundos es nosotros formándonos para tomarnos una foto de elenco y Henry iba llegando y ambos lo felicitamos por su bebé".

" Babs y yo llevábamos 30 min (minutos) juntos ahí. Cabe recalcar que tú lo hiciste un tema de raza. Eso habla de ti mucho más que de mí", le dijo.

Eiza González así se defendió de quien la señaló de "racista". Imagen Eiza González/X



" Es una vergüenza que se hable del color de una persona en este tiempo. Sobre todo cuando nosotros somos minoría. Pena te debería dar este tuit ya que es un reflejo de cómo tú piensas. Saludo de parte de nosotros. Orgullosa siéntete por incitar este tipo de conversaciones en 2024", finalizó la artista.

Ni Henry Cavill ni Babs Olusanmokun emitieron comentarios inmediatos tras la aclaración de Eiza González.

Eiza González aparece con Babs Olusanmokun (izq.) y otros compañeros de la película ‘The Ministry of Ungentlemanly Warfare’ que también tiene a Henry Cavill en el elenco (der.). Imagen Getty Images

Eiza González da respuesta a polémicas

No es la primera ocasión en que la actriz de telenovelas como Amores Verdaderos, que puedes ver aquí en ViX, da réplica en redes sociales a los que se dice sobre ella públicamente.

El pasado 2 de abril lanzó un tuit en el que calló los rumores sobre su vida sentimental: "Para aclarar cualquier duda. Estoy soltera. Tengo amigos hombres también. No todo hombre que está cerca de mí es algo romántico. Seguiré teniendo amigos".

Eiza González ha dado respuesta así cuando se le ha vinculado con algunos hombres. Imagen Eiza González/X



En marzo también se defendió de las críticas luego de haber recordado en la revista InStyle algunas situaciones por las que atravesó en el pasado en Hollywood: "Recuerdo que me dijeron para muchos proyectos: 'Es demasiado bonita para el papel'", dijo al medio.

"Sacar las cosas de contexto es triste", acusó sobre el manejo que algunos medios hicieron sobre su declaración.

Este mensaje lo publicó luego de las declaraciones que dio para InStyle. Imagen Getty Images y Eiza González/X



" Nunca dije que fuera demasiado sexy y que no consiguiera papeles. Estaba haciendo una observación sobre lo que ha sido un estereotipo de latina durante años en nuestra industria", explicó.