Yalitza Aparicio

Comparan a Yalitza Aparicio con Salma Hayek y Eiza González: así responde ella

La actriz de ‘Roma’ manifestó su postura ante las comparaciones que han surgido con las estrellas de Hollywood. Yalitza Aparicio fue tajante al hablar de tema en Premios Platino 2024.

Por:
Elizabeth González.
Desde su debut como actriz en la película ‘Roma’, Yalitza Aparicio ha roto con algunos estereotipos impuestos por la sociedad. Además, ha enaltecido a la mujer mexicana como símbolo de lucha y belleza, lo que le ha valido cientos de comparaciones con Salma Hayek y Eiza González.

A su paso por la alfombra roja de los Prmios Platino 2024, la originaria de Oaxaca hizo frente a las comparaciones con Salma Hayek, hecho que describió como algo “maravilloso” y “halagador”.

“Se me hace maravillosa esa comparación”, respondió tajante a ‘Venga la Alegría’, en su emisión de este lunes 22 de abril.

“Para mí Salma es una diosa, increíble, maravillosa, toda la trayectoria que ha tenido y lo alto que ha puesto el nombre de México, y entonces es un halago para mí ese comentario”, destacó.

Agracecida por comparaciones con Eiza González

Yalitza Aparicio también reaccionó a las comparaciones que han surgido con Eiza González, quien dejó a su familia en México para alcanzar su sueño de conquistar Hollywood.

“Es lo mismo para mí, es una mujer maravillosa que se ha atrevido a dejar el lugar en donde estuvo por tantos años, y a estar en un lugar que es complicado, con un idioma en el que, ella lo maneja perfecto y es algo que la admiro, pero ese valor que ella tiene de ir allá e imponer lo que está realizando, mis respetos”, sentenció.

Yalitza Aparicio brilló con un vestido lavanda de transparencias

Durante los Premios Platino Xcaret, la nominada al Oscar en 2018 desfiló por la alfombra roja ataviada en un vestido fruncido de gasa de seda en tono lavanda, creación de la diseñadora mexicana Cynthia Buttenklepper.

Yalitza Aparicio brilló en los Premios Platino Xcaret: este fue el outfit con el que desfiló.
Yalitza Aparicio brilló en los Premios Platino Xcaret: este fue el outfit con el que desfiló.
Imagen Getty Images


Su atuendo lo combinó con una capa etérea en morado y un par de sandalias de tacón de tiras en color blanco. Mientras que como accesorios lució joyería dorada de la marca mexicana The Bóveda.


