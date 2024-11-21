Eiza González 'quita' protagonismo a Belinda en premiación: ¿se reaviva presunta rivalidad?

Video "Emocionada", Belinda dice esto sobre Kenia Os tras rumores de romance entre ellas

La supuesta rivalidad entre Belinda y Eiza González podría reavivarse, luego de que la actriz de Hollywood sea una de las presentadoras de 'El Hombre del Año de GQ', rol para el que habría sido contemplada la intérprete de 'Sapito'.

La noche de este 21 de noviembre se llevará a cabo el evento en la Ciudad de México y, según información de la 'influencer' Chamonic, será Eiza quien lleve el papel de coconductora y Belinda solo cantará.

"Me cuentan que, al parecer, le dijeron a Belinda que ya no sería la coconductora, porque la revista GQ eligió que la artista internacional, así es como la presentan, Eiza González sea quien conduzca este evento, aparte de ser la portada del año de esta revista", detalla en una publicación de Instagram. "Así es, de que veremos si Belinda va y canta algún tema Bélico", añadió.

Según Chamonic, "Belinda en su momento hizo menos a Eiza con varias indirectas" en el pasado y ahora "Eiza le quita la conducción de estos premios".

Aunque Eiza y GQ ya confirmaron su participación en el evento a través de redes sociales, Belinda no se ha pronunciado sobre su supuesta participación musical.

¿Belinda versus Eiza González? Imagen Chamonic/Instagram

¿Por qué Belinda y Eiza González son supuestas rivales?

Los supuestos roces entre las actrices habrían comenzado en 2013, cuando Eiza González compartió en sus redes sociales una foto de una chaqueta de Alexander McQueen que acababa de comprar. Poco después, Belinda publicó un video en el que mostraba varias prendas, incluyendo una del mismo diseñador.

La protagonista juvenil de 'Amores Verdaderos', telenovela que puedes ver en ViX, interpretó esto como una indirecta y respondió con un comentario sarcástico, lo que llevó a una serie de intercambios en redes sociales. Belinda respondió con la frase: "Mientras tú vienes, yo ya fui, di tres vueltas, y regresé".

Desde entonces, los seguidores de ambas artistas han alimentado la percepción de una supuesta rivalidad entre ellas.

Años antes, Belinda tuvo una relación con el empresario Pepe Díaz y tiempo después Eiza fue su novia durante varios años.

