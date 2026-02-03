Imelda Tuñón Ime Tuñón se defiende tras filtración de video lastimándose: hace advertencia a esposo de Maribel Guardia La viuda de Julián Figueroa aseguró que emprenderá acciones legales en contra de Marco Chacón tras supuestamente “manipular contenido de la intimidad de Julián” y ella.



Imelda Tuñón se defendió tras la filtración del video donde aparece autolesionándose en medio de una discusión con Julián Figueroa, quien a su vez la acusa de, supuestamente, quemarle los ojos con acetona.

A través de su canal de suscripción de Instagram, la viuda de Julián Figueroa arremetió contra el esposo de Maribel Guardia, a quien señaló de, presuntamente, manipular contenido “de su intimidad”.

“Hoy se manipuló contenido de la intimidad entre Julián y yo, solo él y yo hubiéramos podido usar eso, por lo tanto, estamos procediendo de manera legal contra Marco Chacón, no contra Maribel”, advirtió.

“Yo también tengo material que pudiera destruir a Julián, pero no me estoy peleando con él, además era una buena persona dentro de lo que su enfermedad le permitía, así que mi enfoque no puede ir hacia allá, tengo que ir por la cabeza de esto para que algún día podamos resolver el problema”, agregó.

Imelda Tuñón acompañó su mensaje de varias capturas de pantalla, entre ellas, una conversación, presuntamente, con Maribel Guardia.

“Qué mandaste. Lo que pienses y escribas sostenlo con los hue**s. Defiendes a gente que abusa de las mujeres, ese video lo sacó Marco y está violando muchas leyes contra las mujeres, es una reacción de ataque de pánico a lo que me hizo ese mald*to por ti, porque me decías que no lo provocara”, se lee en las imágenes.

Debajo de este mensaje, la misma viuda de Julián Figuerao respondió: “El año pasado hice 3 exámenes, 2 psicológicos y 1 psiquiátrico, todos custodiados y con peritos expertos en cada materia. NO SALIÓ NADA MALO. Salió un alto nivel de TDAH. Para los que no sepan, es Déficit de Atención con Hiperactividad, no soy peligrosa, solo pienso diferente, tengo un humor diferente y soy inteligente para las cosas relacionadas a reconocimiento de patrones y lógica”, dijo.

“Definitivamente sé algo que tiene miedo de que diga y sobre todo por lo que hizo su esposo hoy, pero ella nunca fue la enemiga, es una mujer vulnerable, sin quitarle la culpa que se merece, pero vulnerable y por lo tanto es manipulable”, insistió.

En su mensaje, Imelda Tuñón también hizo referencia a los supuestos golpes que Julián Figueroa le habría propinado momentos antes de que ella se autolesionara.

“Esto fue lo que ocurrió antes del video, no pude ser yo sola porque estaba en la calle, yo me fui caminado hasta mi casa y traté de arreglarlo con maquillaje”, explicó.

“Luego llegó a gritarme y a decirme cosas horribles, lo amenace con publicar esto y entonces dijo que me lo había hecho sola, el mismo tipo que me golpeaba en el estómago para que “no se notara” me dijo que me lo había hecho sola. Creo que fue la primera vez que tuve un ataque de pánico”, declaró.

Imelda Tuñón cerró el tema atribuyendo su silencio a una supuesta petición de Maribel Guardia.

“Si no me creen, no hay tema, pero tengo mucho más contenido y JAMÁS permitan que sus suegras les digan que no provoquen con sus palabras a sus maridos, nadie las puede callar”, sentenció.

Posteriormente, Imelda Tuñón declaró en sus historias de Instagram que las imágenes filtradas en el show de Ceriani vendrían del celular de Julián Figueroa, el cual estaría en poder de Marco chacón.

"(El video) es sacado de contexto, reacción a una violencia doméstica de Julián Figueroa, tengo fotos y testigos, Marco Chacón es el que tiene en posesión el teléfono de julián, por lo cual, además de revictimizarme, se está utilizando material de manera ilícita y hay varias leyes que me respaldan en esto, es lo que necesitaba para poder procesarlo", refirió.