Diana Golden

Alfredo Adame sentenciado por este delito contra Diana Golden, reportan

Un tribunal de la Ciudad de México habría dictado sentencia contra Alfredo Adame, luego de que éste vertiera comentarios que vulnerarían la integridad de Diana Golden, su exesposa, en el pasado.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
La Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México habría resuelto que el presentador Alfredo Adame es “civilmente responsable por daño moral en contra de Diana Golden”, su exesposa.

Según reportes de la periodista Ana María Alvardo, el tribunal determinó que las expresiones de Adame “fueron ilícitas al vulnerar la integridad” de su exesposa “al sobrepasar los límites de la libertad de expresión”.

“Esta sentencia reafirma que ser figura pública no autoriza el uso de comentarios misóginos”, leyó la comunicadora en ‘Sale el Sol’ este 29 de enero.

Asimismo, resaltó que “como medida de reparación” de daño, las autoridades mexicanas ordenaron la difusión inmediata del fallo “para garantizar el respeto a la legalidad y dignidad humana”, así como para sentar un precedente.

“Con esta mención damos cumplimiento formal a lo ordenado por las autoridades competentes”, sentenció sin dar detalles y sin aclarar la fecha exacta en que Diana Golden habría presentado una demanda contra su exesposo.

Ni Alfredo Adame ni Diana Golden se han pronunciado públicamente sobre el tema.

La demanda de Diana Golden

De acuerdo con medios mexicanos como Milenio, este fallo legal en contra de Alfredo Adame se daría en el contexto de los dimes y diretes que tanto el presentador como la actriz han protagonizado de manera pública desde años atrás.

En diciembre de 2018, la actriz de origen colombiano demandó al actor mexicano por difamación y daño moral, luego de que él la acusó de ser "alcohólica y drogadicta" y que antes de estar casada con él mantuvo un matrimonio con un "narco".

El 17 de marzo de 2020, el abogado de Golden, Víctor Carrillo, reveló a la revista TVyNovelas que su defendida había ganado la demanda en donde el juez dictaminó que Adame debía pagar una multa de alrededor de 20 mil pesos (más de mil 100 dólares) y ofrecerle una disculpa pública. Sin embargo, meses más tarde, Adame aseguró en ‘De Primera Mano’ que él había salido victorioso del tema legal.

No está claro si Diana Golden emprendió nuevas acciones legales en contra de Adame por daño moral.

