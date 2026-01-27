Alicia Villarreal Ex de Alicia Villarreal dice estar preocupado por la “salud mental” de la cantante: esta sería la razón Para el productor musical Cruz Martínez, la cantante estaría atravesando por un momento complicado que, presuntamente, podría estar distorsionando la situación legal que enfrentan. “Ella puede creer en su mente que viene una avalancha de verdades”, dijo.



Video Alicia Villarreal rompe el silencio tras resolución contra su ex Cruz Martínez: él le manda mensaje

Cruz Martínez dice estar preocupado por la “salud mental” de Alicia Villarreal en medio de la disputa legal que enfrenta con ella desde hace uno año. En 2025, la cantante emprendió acciones legales contra él por supuesta violencia familiar.

Durante su encuentro con la prensa mexicana, el productor musical se refirió a la actitud de la cantante, quien el 20 de enero fue captada llorando a su salida del Centro de Justicia para la Mujer en Monterrey, donde ratificó su denuncia contra él.

“Vi un poco que llegó sonriendo, incluso haciendo chistes, y entró… pero salió totalmente diferente. Yo creo que a lo mejor lo que esperaba llegando ahí no resultó. Ese llanto de ese día sí fue de verdad… pero porque a lo mejor lo que quiso lograr o escuchar ese día no sucedió”, dijo a ‘De Primera Mano’ en su emisión del 27 de enero.

“La verdad me preocupa demasiado, con todo respeto, de salud mental. Yo la conozco como la palma de mi mano. La observo, la veo y me preocupa. Yo creo que lo que pasa es que ahora puede ser que ella puede creer en su mente que viene una avalancha de verdades. Eso es lo que, en mi opinión, yo creo”, añadió.

Sin dar más detalles de lo que, según él, estaría viviendo Alicia Villarreal, Cruz Martínez se declaró una vez más “inocente”. Incluso, aseguró contar con el apoyo de sus hijos.

“Yo sigo siendo inocente. Desde el principio se dijo la verdad y con el tiempo fue saliendo. Dios sabe la verdad, mis hijos saben la verdad y ahora la ley sabe la verdad”, declaró.

Otro punto que el líder de los Kumbia King abordó fueron los constantes cambios que Alicia Villarreal ha hecho en su equipo legal, lo que, según él, sería un reflejo de “inestabilidad”.

“Primero estaban abogados de Monterrey y de Ciudad de México, luego se despidió a unos, se quedó con otros y ahora entra otro abogado más. Uno puede darse cuenta de la ética y lo profesional de las personas por la forma en que actúan”, dijo.

Cruz Martínez acusa a Alicia Villarreal de "chantaje"

Cruz Martínez alegó que a días de que lo denunciara por presunta violencia familiar, Alicia Villarreal quería “negociar” con él.

“A los tres días de lo que pasó, ya quería negociar, que yo cediera los porcentajes de las canciones. Para mí eso suena a un chantaje. Decir que no hay contratos es estar muy perdida en la memoria. Hay contratos editoriales, contratos con televisoras y contratos de publishing”, aseveró.

Por último, el productor musical acusó que “sus hijos son los únicos” que podrían ayudar a Alicia Villarreal en lo que él mismo denominó un “bache”.