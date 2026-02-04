Maribel Guardia Marco Chacón responde a acusaciones de Imelda Tuñón: ella lo responsabilizó de la muerte de Julián Figueroa El esposo de Maribel Guardia rompió el silencio ante los señalamientos de Imelda Tuñón, quien en redes sociales declaró que él “le puso un implante de naltrexona” a Julián Figueroa, mismo que, considera, le habría causado un infarto.



Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, respondió a las acusaciones de Imelda Tuñón, quien en una serie de mensajes en Instagram lo señaló de administrar “un implante de naltrexona” a Julián Figueroa, mismo que, considera, le habría causado un infarto.

La postura del abogado se dio a través de un intercambio de mensajes con la periodista Vicky López, quien lo cuestionó sobre si fue él quien presionó a Julián Figueroa para implantarse el fármaco que lo ayudaría a combatir sus adicciones.

“Para aclarar, yo no le puse nada a Julián. Él era un hombre de 28 años, casado, con un hijo y con su propio carácter. Yo no soy médico para ponerle algo así. Yo no tomaba decisiones por él”, leyó la comunicadora en el programa de ‘Todo para la mujer’ este 4 de febrero.

“Aclarado lo siguiente, te respondo: sí, en efecto. Él se quiso poner un pellet para dejar de tomar”, aseguró.

De acuerdo con el esposo de Maribel Guardia, él solamente acompañó a Julián Figueroa con el especialista que él mismo buscó y contactó.

“Él me pidió que lo acompañara y yo lo acompañé. Gente malintencionada que es capaz de mentir a niveles insospechados ahora quieren decir que se lo puse yo. Repito. Se lo quiso poner él, Julián, y yo solo lo acompañé”, declaró.

“Sí se lo puso, fue su decisión, era su cuerpo, era su voluntad de querer salir delante de sus problemas. Fue algo por su bien. Hablan todos como si fuera un niño de 5 años… qué falta de respeto a su memoria”, insistió.

Por último, Marco Chacón aseguró que el implante sí ayudó a Julián Figueroa con sus problemas con el alcohol. Sin embargo, dejó entrever que hubo “otras cosas” que el actor de Mi Camino es Amarte no pudo dejar de hacer.

“Sí, sí dejó de tomar poque no podía hacerlo, pero no dejó de hacer otras cosas. Nada más te vuelvo a aclarar, Vicky, si lo puedes aclarar… Es muy importante que el pellet se lo puso Julián con un especialista. Él lo buscó, tomó la decisión, sí lo acompañé y sí fue real”, sentenció.

¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre Marco Chacón?

Las declaraciones de Marco Chacón surgen después de que Imelda Tuñón respondiera a una seguidora en Instagram la pregunta: "¿Qué le pasó a Julián?", esto luego de que fuera filtrado un video en el que se le ve a ella autolastimándose mientras discute con el fallecido hijo de Maribel Guardia.

Imelda Tuñón señala que la naltrexona le provocó problemas de salud a Julián Figueroa. Imagen Imelda Tuñón/Instagram



“El imbécil de Marco le puso un implante de naltrexona a principios de 2023 y no dejó que hiciera la terapia. Julián siguió con las sustancias… Primero vinieron convulsiones, luego parálisis de la mitad del cuerpo y, al final, el infarto”, expuso el 3 de febrero.