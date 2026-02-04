Maribel Guardia

Marco Chacón responde a acusaciones de Imelda Tuñón: ella lo responsabilizó de la muerte de Julián Figueroa

El esposo de Maribel Guardia rompió el silencio ante los señalamientos de Imelda Tuñón, quien en redes sociales declaró que él “le puso un implante de naltrexona” a Julián Figueroa, mismo que, considera, le habría causado un infarto.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video El perturbador video en el que Imelda Tuñón supuestamente se autogolpea frente a Julián Figueroa

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, respondió a las acusaciones de Imelda Tuñón, quien en una serie de mensajes en Instagram lo señaló de administrar “un implante de naltrexona” a Julián Figueroa, mismo que, considera, le habría causado un infarto.

La postura del abogado se dio a través de un intercambio de mensajes con la periodista Vicky López, quien lo cuestionó sobre si fue él quien presionó a Julián Figueroa para implantarse el fármaco que lo ayudaría a combatir sus adicciones.

PUBLICIDAD

“Para aclarar, yo no le puse nada a Julián. Él era un hombre de 28 años, casado, con un hijo y con su propio carácter. Yo no soy médico para ponerle algo así. Yo no tomaba decisiones por él”, leyó la comunicadora en el programa de ‘Todo para la mujer’ este 4 de febrero.

“Aclarado lo siguiente, te respondo: sí, en efecto. Él se quiso poner un pellet para dejar de tomar”, aseguró.

Más sobre Maribel Guardia

Imelda Tuñón considera que la muerte de Julián Figueroa estaría relacionada con la naltrexona
2 mins

Imelda Tuñón considera que la muerte de Julián Figueroa estaría relacionada con la naltrexona

Univision Famosos
Imelda Tuñón reacciona al ser llamada “asesina”: la respuesta de la viuda de Julián Figueroa
0:25

Imelda Tuñón reacciona al ser llamada “asesina”: la respuesta de la viuda de Julián Figueroa

Univision Famosos
Ime Tuñón se defiende tras filtración de video lastimándose: hace advertencia a esposo de Maribel Guardia
3 mins

Ime Tuñón se defiende tras filtración de video lastimándose: hace advertencia a esposo de Maribel Guardia

Univision Famosos
Sobrina de Maribel Guardia dice ser testigo de agresiones de Imelda Tuñón contra Julián Figueroa
3 mins

Sobrina de Maribel Guardia dice ser testigo de agresiones de Imelda Tuñón contra Julián Figueroa

Univision Famosos
Imelda Tuñón acusa a Julián Figueroa de "golpeador" y habla del video donde ella se autolesiona
2 mins

Imelda Tuñón acusa a Julián Figueroa de "golpeador" y habla del video donde ella se autolesiona

Univision Famosos
“Me quemaste los ojos”: filtran supuestos videos de Imelda Tuñón agrediendo a hijo de Maribel Guardia
1 mins

“Me quemaste los ojos”: filtran supuestos videos de Imelda Tuñón agrediendo a hijo de Maribel Guardia

Univision Famosos
“Si necesita que yo mantenga al niño, aquí estoy”: Maribel Guardia responde a Imelda Tuñón
3 mins

“Si necesita que yo mantenga al niño, aquí estoy”: Maribel Guardia responde a Imelda Tuñón

Univision Famosos
Exnuera de Maribel Guardia lanza duro mensaje a un año de su pleito legal con la actriz
3 mins

Exnuera de Maribel Guardia lanza duro mensaje a un año de su pleito legal con la actriz

Univision Famosos
Nieto de Maribel Guardia sentiría rencor por ella por presunto “recuerdo traumático” que vivió a su lado
3 mins

Nieto de Maribel Guardia sentiría rencor por ella por presunto “recuerdo traumático” que vivió a su lado

Univision Famosos
¿Gustavo Adolfo Infante fue arrestado tras incumplir restricción de Maribel Guardia?: lo que se sabe
2 mins

¿Gustavo Adolfo Infante fue arrestado tras incumplir restricción de Maribel Guardia?: lo que se sabe

Univision Famosos

De acuerdo con el esposo de Maribel Guardia, él solamente acompañó a Julián Figueroa con el especialista que él mismo buscó y contactó.

“Él me pidió que lo acompañara y yo lo acompañé. Gente malintencionada que es capaz de mentir a niveles insospechados ahora quieren decir que se lo puse yo. Repito. Se lo quiso poner él, Julián, y yo solo lo acompañé”, declaró.

“Sí se lo puso, fue su decisión, era su cuerpo, era su voluntad de querer salir delante de sus problemas. Fue algo por su bien. Hablan todos como si fuera un niño de 5 años… qué falta de respeto a su memoria”, insistió.

Por último, Marco Chacón aseguró que el implante sí ayudó a Julián Figueroa con sus problemas con el alcohol. Sin embargo, dejó entrever que hubo “otras cosas” que el actor de Mi Camino es Amarte no pudo dejar de hacer.

“Sí, sí dejó de tomar poque no podía hacerlo, pero no dejó de hacer otras cosas. Nada más te vuelvo a aclarar, Vicky, si lo puedes aclarar… Es muy importante que el pellet se lo puso Julián con un especialista. Él lo buscó, tomó la decisión, sí lo acompañé y sí fue real”, sentenció.

¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre Marco Chacón?

Las declaraciones de Marco Chacón surgen después de que Imelda Tuñón respondiera a una seguidora en Instagram la pregunta: "¿Qué le pasó a Julián?", esto luego de que fuera filtrado un video en el que se le ve a ella autolastimándose mientras discute con el fallecido hijo de Maribel Guardia.

Imelda Tuñón señala que la naltrexona le provocó problemas de salud a Julián Figueroa.
Imelda Tuñón señala que la naltrexona le provocó problemas de salud a Julián Figueroa.
Imagen Imelda Tuñón/Instagram


“El imbécil de Marco le puso un implante de naltrexona a principios de 2023 y no dejó que hiciera la terapia. Julián siguió con las sustancias… Primero vinieron convulsiones, luego parálisis de la mitad del cuerpo y, al final, el infarto”, expuso el 3 de febrero.

“Me dejó sin marido y sin papá para mi hijo, solo estorbaba yo”, sentenció.

Relacionados:
Maribel GuardiaMarco ChacónImelda TuñónJulián FigueroaEscándalosFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tráiler: Mochaorejas
El hilo rojo
Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX