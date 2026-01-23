Hijo de Mariana Levy responde a su padre con una carta: “Lo único que quería era un papá”
José Emilio Levy reaccionó a los señalamientos de su padre a través de una carta que leyó ante la prensa mexicana. “Lo único que yo quería era un papá, nada más”, expresó.
José Emilio, hijo de Mariana Levy, respondió a los señalamientos de su padre, José María Fernández ‘El Pirru’, luego de que él enviara una carta al periodista Gustavo Adolfo Infante donde lo acusa de perderse “en busca de malas compañías, probando drogas y robando”.
De frente, ante la prensa mexicana, el hijo de Mariana Levy pidió permiso para expresar sus sentimientos hacia el arquitecto, quien en el escrito utilizó frases como “perdido e incomprendido” para describir al joven.
“Papá, leí tu carta con atención y con tristeza, no desde el enojo sino desde un lugar más profundo… El de un hijo que durante muchos años intentó comprender, justificar y esperar. Quiero empezar diciendo algo que es verdad, fuiste muy afortunado, tuviste padre y madre, tuviste guía, estructura y presencia, eso deja huella y se nota en la forma en la que miras la vida y yo, en cambio, no tuve eso”, expresó a Edén Dorantes el 23 de enero.
“Desde el divorcio con Ana Bárbara, me faltó mucho más que afecto, me faltaron cosas básicas, desde shampoo hasta zapatos, pero sobre todo me faltó un padre. Tú estas en otro lugar, entretenido en una vida que no me incluía, mientras yo aprendía demasiado pronto a arreglármelas solo. No escribo esto para reprocharte, sino para nombrar una realidad que nunca quisiste ver, yo no crecí con mamá ni con papá, crecí conmigo mismo…”, agregó.
En su discurso, José Emilio aseguró que siempre intentó acercarse a su padre y que el objetivo de su carta era simplemente contar su verdad.
“Afortunadamente la vida me dio algo más. Tuve amigos, tías y personas que, aún cuando yo me sentía completamente solo en el mundo, siempre estuvieron atrás, cuidándome en silencio, sosteniéndome sin pedir nada a cambio. Gran parte de lo que soy y de lo que he logrado en la vida es gracias a ellos, a su presencia discreta y a su apoyo constante y no gracias a ti. No es para juzgarte, simplemente es decir la verdad de mi historia”, expresó.
“Con el tiempo, entendí que los valores y los principios no se dicen, se viven y muchas de tus decisiones, actitudes y formas de relacionarte con los demás me enseñaron, por contraste, qué clase de persona no quería ser. No hablo desde el juicio sino desde la observación de una incoherencia constante entre el discurso y los actos, una incoherencia que fue marcando mi manera de mirar la paternidad, la lealtad y la responsabilidad, aun así, seguí buscando tu mirada, tu aprobación, tu presencia, no porque te debiera algo sino porque un hijo siempre espera, incluso, cuando ya no debería, y quiero decirlo con absoluta claridad, lo único que yo quería era un papá, nada más”, reveló.
Por último, el nieto de Talina Fernández lamentó que su padre lo describiera como alguien que nunca fue y, aunque reconoció haber cometido errores “como cualquier ser humano”, aseguró haber “construido” su vida.
“Ni siquiera un papá especialmente amoroso, solo un hombre capaz de rendir al menos en los principios más básicos y mínimos de la paternidad: presencia, congruencia y responsabilidad. Por eso, duele leer hoy que me describas como alguien que no fui, nunca fui un delincuente, nunca viví de robar, nunca fui esclavo de las drogas. He cometido errores como cualquier ser humano, he respondido por mí y he construido mi vida con esfuerzo y responsabilidad, decir lo contrario no solo es injusto, borrar al hijo real y lo reemplaza por un personaje que te resulta más fácil sostener”, dijo.
“También duele que hables de los hechos familiares. Los vínculos a tu alrededor se han ido rompiendo poco a poco… No mantienes relación alguna con tus hijastros. Ninguno de tus hijos vive contigo y la cercanía con ellos es mínima e inexistente (…) Tal vez con esa carta que hiciste puedas dormir tranquilo, pero yo no. También quiero decirte algo con claridad, aunque sea doloroso, el padre que yo necesité ya no existe para mí, no porque haya muerto físicamente sino porque nunca lo estuvo emocionalmente”, subrayó.
“Esta carta no busca prolongar una pelea ni de abrir otra, tiene un solo fin, ponerle punto final a esta confrontación continua y limpiar mi imagen, apenas manchada por palabras que no me definen (…) No escribo desde el rencor, escribo desde el cierre, desde el amor que entiende que no todo vínculo se puede salvar y que a veces la paz llega cuando uno deja de insistir. Papá, te deseo bienestar de verdad, yo seguiré mi camino con la conciencia tranquila, sabiendo quien soy y lo que no soy”, sentenció.