Muertes

Muere trágicamente el padre de Denny Hamlin, piloto de NASCAR

Dennis Hamlin murió en un arrasador incendio que se produjo en su casa el pasado fin de semana. Este miércoles 31 de diciembre, el piloto de carreras rompió el silencio sobre la salud de su madre, Mary Lou Hamlin, quien también resultó herida en el siniestro.

Elizabeth González
Video ‘Maldición’ de los Kennedy: nieta de JFK muere tras diagnóstico de rara enfermedad y esto se sabe

Dennis Hamlin, padre del piloto de NASCAR Denny Hamlin, murió trágicamente a consecuencia de un incendio en su casa ubicada en Carolina del Norte.

El siniestro tuvo lugar el domingo 28 de diciembre poco después de las 18:00 horas. Aunque al lugar arribaron los servicios de emergencia y, tanto Dennis como Mary Lou, madre del piloto, fueron trasladado a un hospital, funcionarios del condado de Gaston, citados por WCNC y NASCAR, informaron sobre el fallecimiento del hombre.

Dennis Hamlin, de 75 años, murió a consecuencia de las quemaduras.

Piloto de NASCAR rompe el silencio

La tarde del 31 de diciembre, Denny Hamlin rompió el silencio tras la muerte de su padre y hospitalización de su madre.

A través de una publicación de Instagram, el piloto de NASCAR agradeció las muestras de cariño y las condolencias por el reciente fallecimiento de su padre. Asimismo, informó sobre la salud de su madre, quien había sido reportada “en condición crítica” por People.

“Gracias a todos los que se han comunicado con mensajes de condolencia por el fallecimiento de mi padre. Mi madre continúa mejorando, y nuestra familia realmente aprecia las muestras de apoyo y el respeto por nuestra privacidad durante este tiempo”, anotó.

Denny Hamlin agradeció las muestras de cariño ante el difícil momento que atraviesa.
Denny Hamlin agradeció las muestras de cariño ante el difícil momento que atraviesa.
Imagen Denny Hamlin / Instagram


En octubre, Denny Hamlin reveló a Associated Press que su padre luchaba contra una enfermedad terminal de la que no dio detalles.

Lo que se sabe del incendio

De acuerdo con David Toomey, jefe del Departamento de Bomberos de Lucia Riverbend, el incendio en casa de los padres de Denny Hamlin comenzó el domingo 28 de diciembre poco después de las 18:19 horas.

Al llegar al lugar, los servicios de emergencia encontraron el 45% de la casa envuelta en llamas, según Toomey, quien también declaró que había sido una pérdida total.

Según WRAL, los bomberos tardaron más de dos horas en extinguir el incendio debido a una escasez local de agua.

Las imágenes del incendio en el que murió el padre de Denny Hamlin.
Las imágenes del incendio en el que murió el padre de Denny Hamlin.
Imagen Lucia-Riverbend Fire Department / Facebook

Surgen nuevos detalles del incendio

Este 31 de diciembre, Spectrum Local News reportó que cuando los bomberos llegaron, Dennis y su esposa ya estaban afuera de su vivienda con graves heridas en su cuerpo.

Señalaron que el padre del piloto de NASCAR había sido salvado por su esposa. Incluso, citaron a Michael Minando, vecino de la pareja.

“No quiero emocionarme, pero uno se emociona cuando se entera de que la mujer intentó sacar a rastras a su esposo, y él no lo logró. Es muy triste. Lo siento mucho”, dijo.

