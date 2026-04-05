Blake Lively Blake Lively reacciona al duro revés que sufrió en acusaciones contra Justin Baldoni Blake Lively se pronuncia tras la decisión de un juez federal que desestimó la mayoría de los cargos en la demanda que presentó contra Justin Baldoni, director y coprotagonista de 'It ends with us'. La actriz no se queda callada ante este revés.



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¿Qué pasó con la demanda de Blake Lively?

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Las denuncias de presunto acoso sexual de Blake Lively contra Justin Baldoni por la película 'It ends with us' fueron desestimadas el jueves 2 de abril por un juez federal, quien dejó intactas tres reclamaciones, incluida la de represalias, lo que permitirá que un jurado escuche muchas de las acusaciones.

El fallo por escrito del juez Lewis J. Liman en Manhattan se produjo después de que Lively, quien protagonizó y produjo la película, demandara a su coprotagonista y director en diciembre de 2024. Un juicio está programado para el 18 de mayo.

Baldoni y su productora, Wayfarer Studios, habían presentado una contrademanda contra Lively y su esposo, el actor de 'Deadpool' Ryan Reynolds, acusándolos de difamación y extorsión. El juez desestimó las reclamaciones de Baldoni en junio pasado.

En su resolución, Liman determinó que Lively era una contratista independiente y no una empleada. Con base en ello, señaló que no tenía derecho a presentar denuncias de acoso sexual en virtud del Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Esa ley prohíbe la discriminación laboral por diversos motivos, incluido el género.

En cuanto a las represalias, el juez indicó que algunas pruebas podrían permitir que un jurado concluya que la productora de Baldoni planeó no solo dañar la reputación de Lively, sino destruir su carrera ante el temor de que ella presentara una denuncia por discriminación. Lively alega que una campaña de desprestigio ha sido "devastadora para su reputación y su carrera", señaló el juez.

En un análisis de las denuncias de acoso sexual, el juez afirmó que las reclamaciones de Lively debían evaluarse en el contexto de la película en la que estaban trabajando.

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"Lively afirma que durante el rodaje, Baldoni se inclinó hacia ella e hizo un gesto como si tuviera la intención de besarla, y que le besó la frente, frotó su rostro y su boca contra su cuello, puso su pulgar en su boca y le dio un golpecito a su labio inferior, la acarició y se inclinó hacia su cuello, diciendo: 'hueles bien'", escribió el juez.

Afirmó que no había duda de que esa conducta respaldaría una reclamación por ambiente laboral hostil si hubiera ocurrido en el piso de una fábrica o en una oficina ejecutiva.

Sin embargo, observó el juez, Baldoni estaba "actuando en la escena" y su "conducta no se apartaba tanto de lo que razonablemente podría esperarse que ocurriera entre dos personajes durante una escena de baile lento como para que surgiera una inferencia de trato hostil por razón de sexo. Al menos de manera aislada, la conducta estaba dirigida al personaje de Lively y no a la propia Lively".

Liman añadió: "Los artistas creativos, al igual que los guionistas en una sala de comedia, deben tener cierto margen para experimentar dentro de los límites de un guion acordado sin temor a que se les considere responsables por acoso sexual".

La reacción de Blake Lively

Horas después de la resolución del juez, la actriz de 'Gossip girl' compartió este fin de semana un mensaje en sus historias de Instagram en el que expresó su agradecimiento al tribunal por permitir que "el núcleo de mi caso se presentara ante un jurado" durante la audiencia programada.

Lively afirmó que valora la oportunidad de "finalmente" poder exponer su historia en su totalidad.

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" Lo último que quería en mi vida era una demanda, pero presenté esta demanda debido a las represalias generalizadas que sufrí, y sigo sufriendo, por pedir, tanto en privado como en mi vida profesional, un entorno laboral seguro para mí y para los demás", dijo.

"Espero que la decisión del tribunal demuestre a otros que, por muy doloroso que sea, se puede alzar la voz", insistió.

Lively también pidió al público no minimizar el conflicto legal calificándolo como una "telenovela digital" y cuestionó la cobertura mediática que ha descrito el caso como "drama de famosos".

Según la actriz, este enfoque sensacionalista resulta irresponsable y busca "impedir que se vean reflejados en mi historia".

" El dolor físico que provoca la violencia digital es muy real. Es abuso. Y está presente en todas partes. No solo en las noticias, sino también en sus comunidades y escuelas".