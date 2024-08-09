'Romper el círculo' y la presunta pelea entre Blake Lively y Justin Baldoni ¿Ryan Reynolds tuvo algo que ver?

Video Actores que trabajaron con sus ex y tuvieron que besarlos luego de una difícil ruptura

No es raro que las producciones de Hollywood se vean rodeadas de escándalos entre los miembros de su elenco, tal y como pasó con la polémica de ‘Don’t Worry Darling’ en 2022 .

Ahora está pasando algo similar con ‘It Ends With Us’ (‘Romper el círculo’), película de Blake Lively y Justin Baldoni. Aunque aún no se ha confirmado de manera oficial, los fans están especulando en Internet que podría haber desacuerdos entre los protagonistas.

¿Cuál es el presunto drama de los protagonistas de ‘It Ends With Us’ (‘Romper el círculo’)



En 2019 Justin Baldoni adquirió los derechos de ‘It Ends With Us’, la exitosa novela de Collen Hoover que ha sido traducida y publicada en más de 40 idiomas.

Él mismo protagoniza la película en el papel de Ryle Kincaid, un neurocirujano que se enamora de una chica llamada Lily Bloom, pero su amor termina convirtiéndose en una relación abusiva.

Lily es interpretada por Blake Lively, quien además trabajó como productora del proyecto. Cabe destacar que Baldoni fungió como director de la cinta.

Por eso sorprendió a los fans de ‘It Ends With Us’ que en la gira promocional de la película Blake Lively y Justin Baldoni se han mostrado distanciados, y que Baldoni de plano ha destacado por su ausencia en las apariciones grupales del elenco.

Esto resulta raro tomando en consideración que es típico que los protagonistas posen juntos en alfombras rojas para promocionar su trabajo.

'It Ends With Us' Imagen Sony Pictures Releasing

¿Qué tiene que ver Ryan Reynolds con el presunto drama de ‘It Ends With Us’ ('Romper el círculo')?

Los fans no han parado de teorizar sobre esta presunta disputa, y dicen que probablemente el distanciamiento entre Blake Lively y Justin Baldoni se deba a las recientes declaraciones de la actriz.

En una entrevista con E! News Lively confesó que su esposo, el actor Ryan Reynolds (cuyos hijos salen en ‘Deadpool and Wolverine’ ) “metió su cuchara” en el guión de ‘Romper el círculo’ y cambió una de las escenas:

"La icónica escena de la azotea fue escrita por mi esposo. Nadie lo sabe, excepto tú. Nos ayudamos mutuamente. Él trabaja en todo lo que yo hago. Yo trabajo en todo lo que él hace. Así que sus victorias, sus celebraciones son mías y las mías son suyas. Quiero decir, él está en toda esta película".



Es así como los fans han especulado que probablemente Baldoni se haya molestado por estas interferencias, pues ni la guionista de la cinta, Christy Hall, sabía de la participación de Ryan Reynold en la película.

Sin embargo, hay quienes especulan que todo el presunto drama entre los protagonistas de ‘It Ends With Us’ podría ser solo una estrategia de marketing para promocionar la película.

Algunos incluso han sugerido que Baldoni no ha hecho tantas apariciones para no darle tanto foco a su personaje, el cual es un abusador en la cinta. Hasta el momento, ni Blake Lively ni Baldoni han dado declaraciones sobre esta presunta enemistad que ha tomado mucha popularidad en redes sociales.