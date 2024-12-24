Blake Lively denuncia a Justin Baldoni de "acoso sexual" durante la filmación de película: él reacciona

Video Espinoza Paz acosado por una fan: la mujer intentó besarlo y la reacción del cantante se viralizó

La actriz Blake Lively acusó al director y coprotagonista de 'It Ends With Us', Justin Baldoni, de acoso sexual en el set de la película y de un esfuerzo posterior para "destruir" su reputación.

La denuncia, obtenida por The Associated Press, y que según The New York Times fue presentada el 20 de diciembre ante el Departamento de Derechos Civiles de California, precede a una demanda. Nombra a Baldoni, al estudio detrás del drama romántico 'It Ends With Us' y a los publicistas entre los demandados.

En la denuncia, Lively acusa a Baldoni y al estudio de embarcarse en un "plan de múltiples niveles" para dañar su reputación después de una reunión en la que ella y su esposo Ryan Reynolds abordaron el "acoso sexual repetido y otro comportamiento perturbador" por parte de Baldoni y un productor de la película.

Justin Baldoni responde a las acusaciones

El abogado de Justin Baldoni, Bryan Freedman, ha respondido a las acusaciones de Blake Lively, calificándolas de "completamente infundadas"

Freedman defendió las acciones de The Agency Group (TAG PR), la firma de manejo de crisis contratada por Baldoni, y afirmó que las acusaciones de Lively son "falsas y escandalosas".

"TAG PR actuó como cualquier otra firma de gestión de crisis que fuera contratada por un cliente que sufría amenazas de dos personas extremadamente poderosas con recursos ilimitados. El escenario estándar que TAG PR preparó resultó innecesario, ya que el público encontró desagradables las acciones, entrevistas y marketing de Lively durante la gira promocional, y respondió orgánicamente a lo que los propios medios recogieron", externó el abogado a diversos medios como US Weekly el 23 de diciembre.

De acuerdo con el abogado, la agencia experta en crisis tenía preparada una estrategia para combatir las presuntas difamaciones de Lively, si "difundieran una historia negativa", una de las supuestas estrategias de Nathan era "informar a la gente con una versión más sólida de los hechos", incluidas conversaciones extraoficiales con medios de comunicación que eran "amigos de confianza", reporta el medio.

El plan, según la denuncia, incluía una propuesta para plantar teorías en foros en línea, orquestar una campaña de desprestigio en redes sociales y colocar noticias críticas hacia Lively.

Baldoni reclutó a publicistas y expertos en manejo de crisis en un "plan de represalia sofisticado, coordinado y bien financiado" destinado a "enterrar" y "destruir" a Lively si ella revelaba públicamente sus inquietudes en el set, aduce la denuncia.

"Para protegerse contra el riesgo de que la Sra. Lively revelara la verdad sobre el Sr. Baldoni, el equipo de BaldoniWayfarer creó, sembró, amplificó y potenció contenido diseñado para eviscerar la credibilidad de la Sra. Lively", asegura la denuncia. "Emplearon las mismas tácticas para reforzar la credibilidad del Sr. Baldoni y suprimir cualquier contenido negativo sobre él", se explica en la denuncia interpuesta por la actriz.

¿De qué acusa Blake Lively a Justin Baldoni?

La denuncia de Lively enumera 30 demandas que Baldoni y otros supuestamente aceptaron después de la tensa reunión que la actriz sostuvo con ellos en la cual expresó sus inquietudes por la hostilidad del ambiente de trabajo.

Entre ellas, exigía "no mostrar más videos o imágenes de mujeres desnudas" a Lively y otros en el set y que no haya más discusiones sobre pornografía, experiencias sexuales o genitales.

La actriz también indicó que Baldoni no debería preguntarle a su entrenador sobre su peso sin su consentimiento, no debería preguntarle de manera insistente acerca de sus creencias religiosas y no debería "volver a mencionar a su padre fallecido".

También se requería que un coordinador de intimidad estuviera en el set siempre que Lively compartiera una escena con Baldoni y se le prohibió entrar en su camerino móvil o en el camerino de maquillaje cuando ella estuviera desnuda.

Las demandas también estipulaban que no habría "más improvisación de besos" en las escenas ni añadir escenas de sexo a la película fuera de las que estaban en el guion que Lively aprobó cuando se unió al elenco.

"Espero que mi medida legal ayude a revelar estas tácticas de represalia siniestras para dañar a las personas que hablan sobre mala conducta y ayude a proteger a otros que puedan convertirse en blanco", mencionó Lively en una declaración al diario The New York Times.