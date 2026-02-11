Blake Lively Blake Lively y Justin Baldoni no llegaron a un acuerdo: “es casi seguro que irán a juicio” Los actores comparecieron en la corte este miércoles 11 de febrero. El abogado del intérprete aseguró que no hubo una conciliación.



Blake Lively y Justin Baldoni no tuvieron resultados positivos en sus negociaciones para resolver la disputa legal que sostienen desde hace más de un año.

Este 11 de febrero, ellos se presentaron en la audiencia ordenada por la corte en la que, junto a sus respectivos abogados, hablarían para tratar de llegar a un acuerdo sobre la demanda por acoso sexual y represalias que interpuso la actriz interpuso en contra del actor.

El defensor del también productor, Bryan Freedman, reveló al terminar la conferencia de conciliación, que los intentos resultaron “infructuosos”, según Deadline.

El medio califica esto como que ahora “es casi seguro” que las estrellas de cine “irán a juicio”, el cual podría dar inicio el próximo mes de mayo.

El letrado aseguró que espera “con ansias” el posible litigio. Sin embargo, agregó que “siempre existe la posibilidad” de un convenio, pese a que, dijo, “no sabía” si reanudarán las pláticas.

Tanto Lively como Baldoni salieron del juzgado alrededor de las 16:00 horas, tras una sesión a puerta cerrada ante la jueza Sarah L. Cave.

El pleito entre Blake Lively y Justin Baldoni

Hoy fue la primera vez que Blake Lively y Justin Baldoni comparecieron simultáneamente desde que ella presentó una querella, en la que actualmente exige una indemnización de cerca de 200 millones de dólares.

Además de las afirmaciones de que presuntamente la acosó repetidamente mientras grababan la cinta ‘It Ends With Us’, ella asimismo alega que él lanzó una campaña para desprestigiarla, a mediados de 2024.

El 22 de enero, los defensores del intérprete presentaron argumentos a favor de él y en contra de la esposa de Ryan Reynolds ante el magistrado Lewis Liman.

Ese movimiento fue precedido por la revelación de una extensa documentación que destapó una multitud de correos electrónicos acerca de lo sucedido en el rodaje.

Entre los comentarios más fuertes está el realizado por un ejecutivo de Sony, quien calificó a Blake de “terrorista” por sus advertencias de dejar el proyecto.

Jenny Slate, que participó en el ‘film’, llamó a Baldoni “el payaso más grande y narcisista más intenso”, mientras que Taylor Swift se refirió a él como “perra”.