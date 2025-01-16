Justin Baldoni demanda a Blake Lively y Ryan Reynolds por difamación: pide 400 millones de dólares

Video El pleito de Blake Lively y Justin Baldoni: quería verla sin ropa y más groserías que ella reveló

Justin Baldoni, actor y director de 'It Ends With Us', interpuso acciones legales en contra de su coprotagonista, Blake Lively, y de su esposo, el actor de Ryan Reynolds, por difamación.

La demanda, que fue presentada el jueves 16 de enero en un tribunal federal de Nueva York, busca al menos 400 millones de dólares por daños y perjuicios que incluyen la pérdida de ingresos futuros.

Esta querella se produce dos semanas después de que Lively demandara a Baldoni y a otras personas vinculadas a la película 'It Ends With Us', alegando acoso y una campaña coordinada para atacar su reputación de denunciar el trato que recibió en el set. Ese proceso legal fue interpuesta el mismo día en que Baldoni demandó al New York Times por difamación, alegando que el periódico trabajó con Lively para difamarlo.

Justin Baldoni señala que no quería presentar la demanda, pero que Lively "inequívocamente no les ha dejado otra opción, no sólo para dejar las cosas claras en respuesta a sus acusaciones, sino también para poner las cosas claras en respuesta a sus señalamientos".

¿Por qué Blake Lively demandó a Justin Baldoni?

La actriz afirma en su demanda que la compañía de producción de la película Wayfarer Studios y otros participaron en "un plan de represalia cuidadosamente elaborado, coordinado y con recursos para silenciarla a ella y a otros, para que no hablen".

Acusa a Baldoni y al estudio de embarcarse en un "plan de múltiples niveles" para dañar su reputación después de una reunión en la que ella y su esposo, Ryan Reynolds, abordaron el "acoso sexual repetido y otro comportamiento perturbador" por parte del actor y un productor, Jamey Heath, quien también aparece en ambas demandas.

El plan, según la demanda, incluía una propuesta para introducir teorías en foros de discusión en línea, organizar una campaña en redes sociales y colocar noticias críticas hacia Lively.

El supuesto maltrato en el set incluía comentarios de Baldoni sobre los cuerpos de Lively y otras mujeres en el set. Y la demanda dice que Baldoni y Heath "comentaron sus experiencias sexuales personales y su anterior adicción al porno, e intentaron presionar a la señora Lively para que revelara detalles sobre su vida íntima".