Ben Affleck ¿Ben Affleck habría engañado a Jennifer Garner con Blake Lively?: resurgen especulaciones Los rumores en torno a Ben Affleck y Blake Lively volvieron a cobrar atención después de que se supiera que ella le envió un email.



Video Las imágenes del abrazo “sensual” entre Affleck y Garner que a JLo no le habrían gustado

El conflicto legal que envuelve a Blake Lively con Justin Baldoni ha alcanzado a Ben Affleck y su exesposa, Jennifer Garner.

Luego de que a mediados de enero trascendiera que Lively le envió un correo electrónico a Affleck pidiéndole que viera su edición de la película ‘It ends with us’, reporta People.

La existencia del email se dio a conocer en medio de la disputa entre Blake y Justin, ya que los documentos judiciales no están sellados, y no está claro si Affleck le respondió a la actriz.

¿Ben Affleck engañó a Jennifer Garner con Blake Lively?

Tras hacerse público que Blake Lively contactó a Ben Affleck, resurgió que en el pasado existieron rumores de que ellos se habrían vinculado sentimentalmente pese a que él estaba casado con Jennifer Garner.

De acuerdo con Daily Mail, especulaciones sobre Affleck y Lively iniciaron después de que él externara su entusiasmo por haber trabajado con ella en la cinta ‘The Town’, de 2010.

“Esta chica entró y nadie me había dicho antes: ‘Oye, busca a esta persona’”, dijo a la revista Interview, retoma el diario británico.

“Y, obviamente, era muy atractiva, así que pensé: ‘Vaya, aquí viene una chica rubia’. Entró, hizo una lectura y arrasó. Tenía acento de Boston, era muy buena. Me quedé alucinado”, añadió.

El medio indica que Ben “llevó” a Blake a “recorrer el barrio donde creció y la elogió efusivamente en múltiples entrevistas”.

“Otros informes de la época afirmaban que disfrutaron de una cena juntos luego de filmar una escena de sexo apasionado, en la que Affleck la describió como ‘muy serena y cómoda’”, exponen.

Aunque a nivel profesional se elogió la química entre el actor y su coestrella, presuntamente la situación molestó a Garner.

“Jen confía en Ben, pero hay una parte de ella que siempre temerá que él vuelva a caer en sus antiguos hábitos de playboy… especialmente cuando trabaja con una coprotagonista más joven, como Blake”, declaró un informante a Touch Weekly en ese momento.

El drama se intensificó cuando se publicaron en Internet imágenes de una mujer sin ropa, señalando que era Lively. Fanáticos incluso apuntaron que las postales fueron tomadas para Affleck.

Un representante de Blake negó que la persona de los retratos fuera ella, insistiendo que “nunca se había tomado fotos desnuda”.

Ben Affleck no querría ser vinculado ahora con Blake Lively

Ahora, a más de una década de la controversia, aparentemente Ben Affleck no querría volver a ser relacionado con Blake Lively por Jennifer Garner, y debido a eso supuestamente no le contestó su carta.

“Lo último que desea es iniciar un diálogo con Blake y que de alguna manera se haga público. Sabía que eso le traería malos recuerdos a Jen”, aseguró un ‘insider’ a Daily Mail.

Presuntamente, el cineasta “no veía ningún motivo para verse envuelto” en la discordia de ‘It ends with us’, además, apuntan, “no es que” él y Blake “sean mejor amigos”.