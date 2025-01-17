Blake Lively responde demanda millonaria de Justin Baldoni: acusa “relato antiguo”

Video El pleito de Blake Lively y Justin Baldoni: quería verla sin ropa y más groserías que ella reveló

Blake Lively respondió a la demanda millonaria de Justin Baldoni a través de su equipo legal.

Este viernes 17 de enero, los representantes legales de la actriz acusaron a Baldoni de utilizar un “relato antiguo”. Esta acción fue calificada por los abogados de la intérprete como “otro capítulo en el manual del abusador”, poniendo como ejemplo el patrón conocido como “DARVO” que significa “negar, atacar y revertir la posición de la víctima y agresor”.

“ Este es un relato tan antiguo como el tiempo: una mujer habla con pruebas concretas sobre acoso sexual y represalias, y el abusador intenta voltear la narrativa contra la víctima”, expresaron en un comunicado difundido por People.

Los abogados de la esposa de Ryan Reynolds señalaron a Wayfarer Studios y a sus asociados de “utilizar los recursos de su cofundador multimillonario para emitir declaraciones a los medios de comunicación, iniciar demandas sin fundamento y amenazar con litigios para abrumar la capacidad del público de comprender que lo están haciendo es una represalia contra las acusaciones de acoso sexual”.

“Las pruebas mostrarán que el elenco y otros tuvieron sus propias experiencias negativas con el Sr. Baldoni y Wayfarer”, insistieron, asegurando que Sony, el estudio detrás de la producción de ‘It Ends with Us’, había solicitado explícitamente a Lively que supervisara el corte final de la película, algo que, según ellos, desmiente las acusaciones de Baldoni de que ella se habría “apropiado del control creativo”.

“Sony seleccionó su versión para distribución y fue un éxito rotundo”, sentenciaron.

La batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni

El 31 de diciembre de 2024, Blake Lively acusó a Justin Baldoni, director y protagonista de ‘It Ends With Us’ de supuesto acoso sexual en el set de la película y, posteriormente, de una campaña de desprestigio.

Dos semanas después de la demanda de Blake Lively, Justin Baldoni interpuso acciones legales en contra de su coprotagonista y de su esposo, Ryan Reynolds, por difamación.