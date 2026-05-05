Blake Lively Blake Lively y Justin Baldoni evitan millonario juicio y llegan a un acuerdo tras años de batalla legal Después de las acusaciones entre Blake Lively y Justin Baldoni tras filmar la película 'It Ends With Us', los actores llegaron a un acuerdo para evitar llegar a un juicio.



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Blake Lively y Justin Baldoni han acordado poner fin a su batalla legal por la conflictiva producción de su película de 2024 'It Ends With Us' ('Romper el círculo').

Las dos partes llegaron a un acuerdo el 4 de mayo sobre su disputa legal, antes de un juicio previsto por las denuncias de Lively de que Baldoni conspiró con publicistas para destruir de forma preventiva su reputación después de que ella lo acusara en privado de acosarla sexualmente en el set de la película.

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“ Crear conciencia y generar un impacto significativo en la vida de los sobrevivientes de violencia doméstica, y de todos los sobrevivientes, es un objetivo que defendemos con convicción”, señalaron en un comunicado conjunto.

“Nuestra sincera esperanza es que esto cierre este capítulo y permita que todas las personas involucradas sigan adelante de manera constructiva y en paz, incluido un entorno respetuoso en internet”.

El acuerdo permitirá que ambas partes eviten un juicio que habría mostrado el lado más desagradable de Hollywood y que potencialmente habría derivado en más revelaciones perjudiciales para su imagen. La selección del jurado estaba programada para comenzar el 18 de mayo.

El convenio se llegó después de que un juez federal desestimó algunas de las reclamaciones legales de ambos actores.

En junio de 2025 el juez Lewis J. Liman desestimó la demanda de Baldoni por difamación y extorsión. En abril de 2026, rechazó las acusaciones de acoso sexual de Lively y dictó que no podía presentarlas conforme a la ley federal porque era contratista independiente y no empleada en el set de filmación.

En su declaración conjunta, las partes afirmaron reconocer que las preocupaciones de Lively “merecían ser escuchadas” y que “mantienen su firme compromiso con lugares de trabajo libres de irregularidades y entornos improductivos”.

Los actores ni sus equipos de abogados dieron a conocer los términos del acuerdo.

¿Por qué Blake Lively y Justin Baldoni estaban en pleito legal?

Lively, de 38 años, demandó a Baldoni, de 42, y a su productora, Wayfarer Studios, a finales de 2024. Semanas después, Baldoni demandó a Lively, acusándola a ella, a su esposo, el actor de “Deadpool”, Ryan Reynolds, y a su publicista de difamación y extorsión.

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Baldoni, quien dirigió la película y actuó en ella junto a Lively, había negado haberla acosado u orquestado una campaña de desprestigio. Sostuvo que las quejas sobre su conducta fueron inventadas por Lively como parte de un esfuerzo por tomar el control creativo de la película.

'It Ends With Us', una adaptación de la novela superventas de 2016 de Colleen Hoover sobre una relación que desencadena en violencia doméstica, se estrenó en agosto de 2024 y superó las expectativas de taquilla a pesar de enfrentar críticas sobre que glorificaba el abuso. La conflictiva ruptura entre Lively y Baldoni desvió la atención de la película, eclipsando su mensaje y su éxito.

“El resultado final, la película ‘It Ends With Us’, es motivo de orgullo para todos los que trabajamos para hacerla realidad”, declararon Lively y Baldoni en su comunicado. “Crear conciencia y generar un impacto significativo en la vida de los sobrevivientes de violencia doméstica, y de todos los sobrevivientes, es un objetivo que defendemos con convicción”.

En su demanda, Lively afirmó que, durante el rodaje, Baldoni hizo comentarios inapropiados sobre su apariencia, violó límites físicos mientras filmaban una escena romántica y presionó para incluir desnudez, en contra de los deseos de Lively, durante una escena en la que su personaje daba a luz.

Baldoni negó haber hecho algo fuera del ámbito del proceso creativo normal de hacer una película.

El juez, en la decisión que desestimó las denuncias de acoso sexual, reconoció la complejidad del asunto y señaló que los artistas creativos “deben tener cierto margen para experimentar dentro de los límites de un guion acordado sin temor a que se les responsabilice por acoso sexual”.

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El juicio iba a centrarse en la acusación de Lively de que Baldoni y el estudio tomaron represalias contra sus quejas de acoso sexual al contratar publicistas para poner al público en su contra. Sus abogados afirmaron que esa campaña incluyó la contratación de un “ejército digital” para publicar contenido negativo falso sobre Lively en plataformas de redes sociales, y el suministro de “contenido fabricado a reporteros desprevenidos”.

La demanda indicó que el propósito era “tomar represalias contra la Sra. Lively golpeando su imagen, perjudicando sus negocios y causando a su familia un grave daño emocional”.