Hugh Jackman y Ryan Reynolds pasaron de rivales a mejores amigos: así se formó su relación

Hugh Jackman y Ryan Reynolds han vuelto a la pantalla grande como Deadpool y Wolverine, después de que Reynolds le insistiera por años a Hugh Jackman que participara en la franquicia de Deadpool. Los actores tienen una larga historia de amistad.

Mariana Rosas.
Deadpool y Wolverine se han convertido en una de las combinaciones más esperadas en el mundo de las franquicias de superhéroes. La química entre ambos personajes ha sido notable, sin embargo, este ha sido el reflejo de una larga amistad entre sus actores. De hecho, fue la propia amistad la que hizo posible que se hiciera la película, pues Hugh Jackman ya no quería ser Wolverine hasta que vio a su amigo en Deadpool:

“Cuando vi la primera 'Deadpool' ya me había retirado como Logan, pero vi las posibilidades que había en el cruce entre los dos. Además de las ganas que me daban de compartir set con uno de mis mejores amigos. Pero estos dos personajes, simplemente, funcionan”


Por su parte, Reynolds siempre quiso que Hugh fuera parte de ‘Deadpool’. De hecho, lo presionaba constantemente. En una entrevista dijo:

“Voy a necesitar la ayuda de mis amigos de internet para juntar fuerzas para hacerlo cambiar de parecer en algún momento”

Hasta que se hizo posible, y hoy los actores fascinan a los medios con sus divertidas entrevistas en conjunto, donde bromean sobre qué país es mejor: Canadá (de donde Reynolds es originario) o Australia (el hogar de Jackman).

Ryan Reynolds compara su amistad con Hugh Jackman con un matrimonio

La amistad entre estos actores es tan longeva que Ryan Reynolds la ha comparado con su matrimonio. En una entrevista a propósito de su película juntos, Reynolds dijo:

“Creo que el ingrediente secreto para una amistad duradera en Hollywood no es muy diferente a tener una pareja o un matrimonio. Realmente te estoy apoyando, todo el tiempo. Quiero que ganes. Es lo mismo que siento por Blake. Mientras la apoyo a ella, sé que ella me apoya a mí, y es por eso que estamos tan conectados”


Cuando se conocieron, Ryan se sorprendió porque Jackman ya sabía su nombre. Era 2007 y Ryan se integraba al elenco de los ‘X-men’. Cuando entró al set, Hugh se acercó a saludarlo con un gran abrazo. Le dijo, además, que el elenco haría lo posible por hacerlo sentir cómodo desde el inicio. Así fue.

A lo largo de los años han llevado una relación donde las bromas son el elemento clave. En 2009, por ejemplo, Reynolds estaba casado con Scarlett Johansson mientras que Jackman era muy amigo de ella. Jackman molestaba constantemente a Reynolds, diciéndole que tuviera cuidado, mientras que Reynolds contestaba, en palabras de Hugh, “alguna barbaridad”. Sin embargo, cuando Ryan se divorció de la actriz, la persona que estuvo a su lado fue Jackman.

En su amistad incluso han cabido los pactos, como el que hicieron en 2019 para promocionar los proyectos del otro. Reynolds hizo un emotivo comercial elogiando la marca de café lanzada por Jackman, mientras que el australiano hizo lo mismo, aunque en un tono bromista, con el gin del Reynolds.

Hugh Jackman es el mejor tío para los hijos de Ryan Reynolds

La amistad entre los actores ha ido más allá de sus colaboraciones en Hollywood, pues Hugh y Ryan ya se consideran familia. De hecho, Jackman es una especie de tío para los cuatro hijos que Ryan ha tenido con Blake Lively: James, Inez, Betty y Olin. Y es que a los hijos de Reynolds les encanta ver ‘El gran showman’, una de las películas más icónicas de Jackman.

“Una vez mis hijos estaban viendo 'El gran showman' y oí cómo la estaban cantando, era increíble, y fui acercándome hasta la sala de estar y él estaba cantando con ellos”


Lo que pocos saben es que antes de ser actor, Hugh Jackman fue payaso en fiestas infantiles. Sabía que no era muy bueno haciendo malabares, pero lo intentaba, y junto con un amigo se maquillaba y hacía todo tipo de ocurrencias para sacarle una risa al público. Si bien Jackman recuerda esa etapa apenado, no cabe duda que dentro de él aún existe ese entusiasmo por hacer reír a los niños. Ryan Reynolds asegura que Jackman es el mejor tío que sus hijos pudieron haber tenido.


